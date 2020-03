Egymillió forinttal támogatja a cégcsoport a szolnoki kórházat

A szolnoki székhelyű COOP Szolnok Zrt. egymillió forint összegű támogatást nyújt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet számára.

A cégcsoportban a legfőbb érték az ember, munkatársait mindig is az erős közösségi összetartás jellemezte. Erről tanúskodik a Coop üzletekben a jelenlegi közegészségügyi helyzetben tapasztalható tisztes helytállás is. A cégcsoport 10 megyében, több mint 150 bolttal a helyi társadalom szerves tagjaként tevékenykedik. A közösség felelős tagjaként ezzel a támogatással is szeretne hozzájárulni a szolnoki, és a megye egyéb településeiről, a gyógyulás reményében hosszabb-rövidebb ideig kórházban tartózkodó betegek ellátása színvonalának javításához – tájékoztatta hírportálunkat a COOP Szolnok Zrt.