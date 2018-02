Egyre kevesebben panaszkodnak az ivóvíz minőségére

Már csak a garanciális javítások kis része maradt hátra a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Programból.

Molnár Bálint, a társulás vezetője, a gesztortelepülésként közreműködő Öcsöd polgármestere elmondta, jól működik a rendszer. Egyre kevesebb panasz érkezik az ivóvíz minőségére, színére vagy szagára vonatkozóan.

Az várható volt, hogy a tisztítóművekből kapott ivóvíz tulajdonságai megváltoznak, ezt a lakosság korábban szóvá is tette. Úgy tűnik, a tiszazugiak megszokták az „új” vizet.

– A garanciális javítások határidejét március 31-ig meghosszabbítottuk. Egyelőre a javítások kilencvennyolc százalékát végezték el a kivitelezők, azaz tényleg csak az utolsó simítások vannak hátra. Az egyik legfontosabb ilyen javítás egyébként a klórozóberendezések cseréje volt – fűzte hozzá Molnár Bálint.

A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Program nyolcéves munka után fejeződött be. Az erre alakult társulás elnöke kétszer is határidő-hosszabbítást kért a hatóságtól, a beruházást számos körülmény nehezítette. A késések miatt szabálytalansági eljárást is indítottak a társulás ellen.