Egyre több fiatal érdeklődik a galambászat iránt

– A V-76-os Galamb Egyesület Kisújszállás tagjai szerencsére tavaly sem hagytak fel tevékenységükkel, sőt egyre több fiatal is érdeklődik a tenyésztés iránt – tudtuk meg Baranya Géza egyesületi elnöktől, aki maga is három évtizede tart galambokat.

– Elmondhatom, hogy egyesületünk galambászainál az odafigyelésnek és a szakszerűségnek köszönhetően erősödött a vérvonal az utóbbi időben, így egyre sikeresebbek ők is a környéken megrendezett versenyeken. Legutóbb Karcagról hoztunk el kupákat, s már készülünk a saját idei versenyünkre is, melyre a jók közül a legjobb galambokat választja ki mindenki, hogy megmérettesse a zsűri előtt – mondja az elnök, akinek már iskolás fia is igen tehetséges galambász.

– Az idei galambkiállításunk a művelődési házban lesz január 25–26-án. A versenyen meghirdetjük a nyolcas csapatversenyt két kategóriában is. Kategóriánként az első három helyezett kiemelt díjazásban részesül. Az állatok bírálata pénteken lesz, a díjkiosztó vasárnap 13 órakor kezdődik.