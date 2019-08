Egyre több fiatal kezdi el saját családfájának kutatását

Idén is indult családkutató pályázat a megyeszékhelyen. A jelenlegi fordulóban az évszázados múltra visszatekintő rajzos családfák állnak a középpontban. A korábbi pályamunkákból többet is őriz a megyei levéltár, és közöttük ott láthatóak az elmúlt évek pályázataira készült rajzos alkotások is.

Két jókora ábrát mutat fotósunknak a megyei levéltárban Szabóné Maslowski Madlen levéltáros és Szikszai Mihály főlevéltáros. Témájuk azonos, csupán megformálásuk különbözik, mivel közel kilencven esztendő van köztük. A régebbi egy öröklési ügyhöz készült, az újabb pedig egy diák családkutató pályázatra gondos munkával rajzolt alkotása. Családfák – melyek származási, rokoni kapcsolatokat mutatnak be képi formában – készítése szigorú, hitelességet követelő szabályok szerint történik. – Nem csak ez az egy, fiatal pályázók által mostanában alkotott családfa található a levéltárban – mondja Szabóné Maslowski Madlen. – Az eddigi pályázatok összes anyagát mi őrizzük, mivel nemcsak a régi iratok, hanem ők is fontos források a kutatók számára. Egyúttal azt is megtudjuk, hogy a korábbi és a jelenlegi családkutató pályázatoknak is az egyik fő célkitűzése a még emlékezetben élő, de megörökítés híján esetleg elvesző ismeretek megőrzése az utókor számára. Ezért fogott össze néhány szakember és intézmény az Ari Ilona irányításával országos viszonylatban is kimagasló szinten működő megyei családkutató klubokkal az ügy érdekében. Évente írnak ki olyan pályázatot fiataloknak, melyek résztvevői önálló kutatómunkával növelhetik saját történelmi ismereteiket, és a helytörténeti adattár értékeit. A családkutató klubnak a Molnár Lajos Milán igazgató vezette Aba-Novák Agóra Kulturális Központ ad otthont, a tudományos hátteret a megyei levéltárban Csönge Attila igazgató és munkatársai biztosítják, de az Új Néplap is támogatóként vesz részt az ismeretszerző és őrző munkában. – Korábban főleg öröklési ügyekben volt szükség családfa-készítésre, amikor harmadíziglen kellett a leszármazást bizonyítani – mutatja a régebbi iratot Szikszai Mihály. – Velük igazolták az örökhagyóval való rokonságot, ami érdekes módon nem csak az elmúlt századokra volt jellemző. Már a nyolcvanas években is gyakran kerestek bennünket családfa ügyben, főleg külföldről. Mint kiderült, időnként nagy hagyatékok sorsa függött az adatainktól, csak nem mindig férhettek hozzájuk. A törvény kizárta a külföldieknek történő adatszolgáltatást, így hamarosan megjelentek nálunk a hivatásos családkutatók is, akiket szaktudásuk alapján könnyen felismertünk – magyarázza a főlevéltáros. – Nemesi családfa kevés van nálunk. A megye jogelődje, a hármas kerület eleve nemesi jogállású volt, így itt nem volt értelme nemességigazoláshoz családfákat benyújtani. Néhány maradt csak nálunk, amikor az Erdélybe betörő románok elől ide menekítették Hunyad vármegye levéltárát. Kilencventől elsősorban a kárpótlás miatt igyekeztek sokan rokoni szálaikat keresni – folytatja Szikszai Mihály, aki azt is elárulja, manapság is sokan érdeklődnek a téma iránt. – Egyszer kíváncsiságból csináltam egy körülbelül egy hónapos statisztikát, a kutatók hetvenöt-nyolcvan százaléka ezzel foglalkozott. Igaz, elsősorban a saját famíliájukat vizsgálták. A hivatásosok lehetőségeit a 2010. évi anyakönyvi törvény nagyban szűkítette azzal, hogy a születési anyakönyvi másodpéldányoknál a szabad kutatást megszüntette, a házassági anyakönyveknél pedig csak nyolcvanhat éven túl teszi lehetővé. A törvény nem érintette ugyanakkor a halotti anyakönyvek kutathatóságát, tehát azok a továbbiakban is szabadon hozzáférhetőek. Akik a mostani pályázatban részt kívánnak venni, azokra – nagykorú esetén – ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint amiket a főlevéltáros elmondott. Kiskorúnál szülői beleegyezés és felnőtt kísérő szükséges hozzá. Egyébként minden lehetséges szakmai segítséget megkap a levéltárban dolgozó szakemberektől. „Az én famíliám" Az évről évre megújuló családkutató pályázatok legújabb állomása a jelenleg folyó, Az én famíliám című családkutató pályázat, melyet az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Mediaworks Regionális Kiadó Kft. közösen írt ki. A pályaművek beadási határideje 2019. október 31., az eredményhirdetés és díjátadás időpontja pedig 2019. decem­ber 13. Bővebb információ Pintér Zsuzsannától kapható a 06-30/633–9912-es telefonon, vagy e-mailben a pinter.zsuzsanna@ankk.hu címen.