Egyre több sofőr vált nyári abroncsokra

Noha a meteorológiai előrejelzések az elkövetkező néhány napban még nem indokolják, de a téliről nyárigumira váltás időszaka már elkezdődött. A szervizekben hagyományosan március 15-e jelenti a fordulópontot, akkor érkeznek az első sofőrök az abroncscserére .

A szakértők azt javasolják, hogy amikor a napi átlaghőmérséklet hét fok alá csökken, a biztonságos közlekedés érdekében cseréljük le „télire” az abroncsokat az autónkon.

Ha pedig újra e fölé emelkedik, érdemes visszacserélni a nyári szettre. Ennek az az oka, hogy a téligumi jobban kopik nyáron. Ez a nagyobb tapadás miatt fordul elő, mely miatt megnő az üzemanyag-fogyasztásunk is. Ráadásul a téligumi nyáron, nedves felületen bizonyítottan rosszabbul viselkedik kanyarodásnál, és a fékút is nagyobb.

A szolnoki Péli Gumiszervizben a napokban megkezdődött a nagyüzem.

– Az a több tíz éves tapasztalatom, hogy ügyfeleink „belőtték” maguknak március 15-ét. Ekkortól érkeznek egyre nagyobb számban a műhelyünkbe – válaszolt érdeklődésünkre Péli Henrik „műhelygazda”.

– E szezonnak a számunkra mozgalmasabb része eltart egészen május végéig. Ebben az időszakban a mi szervizünk szinte csak gumicserét vállal, hiszen ez a feladat kiteszi a kora reggeltől késő estig tartó munkaidő részét. A köztes időben abroncsjavítást is vállalunk – mutatta be kisebb családi vállalkozását is Péli Henrik.

A szakembertől azt is megtudtuk, miért szükséges a téligumiról nyárira való átállás.

– A nyári abroncsok keményebb gumikeverékből készülnek. Mintázatuk is nagyobb. E tulajdonságoknak köszönhetően biztosítják a megfelelő tapadást magasabb hőmérsékleten, nagy sebességnél is. A téli abroncs akkor biztosítja a jobb tapadást, a rövidebb fékutat, a könnyebb irányíthatóságot, ha hideg van. Az autógumik, elsősorban azoknak természetes kaucsuk összetevői, felkeményednek és csúsznak alacsonyabb hőmérsékleten, és puhulnak, kenődnek, kopnak, ha forró a talaj – magyarázza Péli Henrik, aki arról is szót ejtett, az évek során mennyit változott a munkájuk.

– A korosabb kocsikat régen még kisebb átmérőjű gumikkal tervezték és szerelték fel. A mai autókra, terepjárókra akkora kerekeket szerelnek fel, hogy gumis legyen a talpán, aki naponta akár százszor is megmozgatja ezeket – mondja.

Péli Henrik pontosabb számokban is sorolja a napi feladatokat.

– A szezonokban a szervizünkbe naponta 25-30 jármű érkezik, legtöbbjük személygépkocsi. Akadnak persze motorok, kvadok, kisebb-nagyobb két- és négykerekűek is, sőt, különleges, három-, vagy hatkerekes különlegességek is. A testvérem a legfőbb munkatársam az édesapánktól megörökölt műhelyben, de dömping idején hárman-négyen is dolgozunk a futóműveken.

S hogy mi történik, ha nem megfelelő gumikat hoznak a kocsitulajdonosok?

– Mi ugyan jelezzük az ügyfeleknek, ha rossz állapotban lévő vagy alig használható, 3-4 milliméter alatti profilmélységű abroncsokat szereltetnek fel a kocsijukra, de a kockázatos döntést nekik kell meghozniuk… – tárja szét két karját a szakember.