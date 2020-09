Egyre több SZEM „figyel” Karcagon

A karcagi polgárőrök rendszeresen járőröznek a város kül- és belterületén. A polgárőrökkel már egyre több középiskolást is láthatunk, akik a közösségi szolgálat kötelező óráit töltik le így. A napokban újabb eszközöket is kaptak a hatékonyabb terepmunkához – tudtuk meg vezetőjüktől, Rigó Zoltánról.

– Az Országos Polgárőr Szövetségtől kaptunk már gépjárművet, terepkerékpárokat, most pedig két robogót, hogy mobilabbak lehessünk. Így a városban többfelé tudunk egy időben járőrszolgálatot ellátni, ami a hatékonyságunkat növeli. A külterületen pedig a robogókkal, kerékpárokkal olyan helyekre is eljuthatunk, ahová autóval nehéz – sorolta Rigó Zoltán, aki elmondta, a két évtizedes egyesület alapító polgárőrei lassan kiöregszenek ebből a tevékenységből, így próbálnak nyitni a fiatalok felé.

– Két éve lett lehetőség arra, hogy az ötvenórás közösségi szolgálatot nálunk is letölthetik a diákok, így megkerestük a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és az akkori Szentannai Sámuel középiskola vezetését, akik támogattak bennünket. Most is több diák teljesít velünk járőrszolgálatot, és ismerkedik a polgárőrség munkájával. Remélem, többen lesznek majd polgárőrök is.

– Beindítottuk a Szomszédok Egymásért Mozgalmat (SZEM) a városban, már száz fölötti táblánál tartunk. Jó példaként megemlíteném a Kalász utcát, ahol csak egy ingatlanra nincs kitéve a SZEM-tábla, vagy a Kölcsey utcát is, ahol harmincból huszonnégy ingatlan tulajdonosa csatlakozott a programhoz.

Az éjszakai járőrözés a város területét felöleli, és utcánként egy postaládába feljegyzést is bedobnak a polgárőrök arról, mit tapasztaltak ottjártukkor.

– Szerencsére sokszor csak azt írjuk, csendes az utca – mondta Rigó Zoltán, aki néhány esetet is sorolt. – Járőrözés közben láttuk, hogy egy ház előtt autóba pakolnak. Mivel nem tudhattuk, hogy épp az ott lakó költözik, vagy a házat tolvajok pakolják ki, felírtuk a kocsi adatait. Amikor kiderült, tolvajokat láttunk, könnyebb volt a felkutatásuk.

– Az unokázós csalókra is felhívjuk az idősek figyelmét, de ezen a téren a szomszédoknak is nagy szerepük van, mert ők ismerik a család autóit, és tudják jelezni, ha idegent látnak az időshöz bemenni – folytatta az elnök, aki még egy jó példát említett. – Éjszakai járőrözés közben láttam, hogy egy ház kapuja nyitva volt. Megálltunk, kiszálltam az autóból, és ahogy indultam a kapu felé, a lakók a kamerából megláttak, jött a tulaj, hogy mi történt, meglátta, hogy nincs bezárva a kapu. Nagyon köszönte, hogy figyelmeztettük – sorolta Rigó Zoltán, aki elmondta, a SZEM-es táblák kirakása nyolcvan százalékban visszaszorította a Jászságban a besurranásos tolvajlást.

A tábla nem jelenti azt, hogy mindenkit megvéd ettől, de ha a szomszédok is éberek, kiszűrhetők a rosszban járók. A kamera, riasztó is kevés azonban, ha nem csukjuk, zárjuk az ajtót. Legyünk bizalmatlanok, az ingatlanunkba ismeretlent, házalót ne engedjünk be! Ha pedig látunk ilyet, azonnal jelezzük a hatóságnál! – kéri a szakember.