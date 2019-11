Egyre többet kérnek a garázsokért

Egyre több autót használunk, a városi garázsok száma azonban nem követi a gépkocsik számának gyarapodását.

Kertvárosi részeken megoldott az autó parkolása, ha máshová nem, az udvarra be tudnak állni. A belvárosban viszont aki csak teheti, nem a nyitott parkolóban tárolja járművét. Garázsból azonban hiány van, ha valaki mégis szeretne túladni rajta, legtöbbször elég az ismerősöknek szólni, vagy kiírni egy papírlapra, hogy „garázs eladó”.

Tóth Józsefék egy kisebb városból települtek át Szolnokra, a lakótelep környékén azonban nem jutottak garázshoz.

– Költözés idején láttam ugyan egy kiírást, hogy eladnák az egyik helyet itt, a garázssoron, de másnapra már el is kelt. Az apróhirdetéseket is hiába nézem. Mi is hordtunk szét házilag készült szórólapokat a környéken, hogy eladó garázst keresünk, de máig sem jelentkeztek rá. Neten is keresgéltem, de épp nem a környéken hirdetnek, az árak pedig néha horribilisek! – panaszolta.

– Kevés eladó garázs van Szolnokon, azok legtöbbje is kézen-közön talál gazdára – erősítette meg Gávris Szabolcs, a CasaNetwork Ingatlanszövetség egyik tulajdonosa is. – Amit eladásra kínálnak, az nagyon gyorsan el is kel, főleg ilyenkor, amikor már rossz az idő. Tél előtt akarnak legtöbben garázst venni, mivel ilyenkor gondolnak bele igazán, hogy hidegben sokkal kellemesebb beülni reggel egy zárt helyen tartott járműbe, nem pedig azzal kezdeni a napot, hogy a havat vagy a jeget vakarja a szélvédőről az ember.

Kimondottan garázsokat nem is nagyon építenek a városban, sőt a parkolóhelyek száma is örök gond, de ez nem is csak helyi probléma, országszerte jellemző. Viszont az új társasházakat már garázzsal együtt építik.

Nálunk is érdeklődnek persze eladó garázsok felől. De aki lakást akar venni, az legtöbbször szeretne hozzá garázst is, ami legfeljebb száz-kétszáz méterre, pár perc járásra esik az ingatlantól. Főként belvárosi garázsokra lenne igény, de épp itt a legégetőbb a hiány, bár például a Széchenyi lakótelepen épültek garázsok.

A kocsinak kell legalább tizenöt négyzetméteres hely, ettől a mérettől keresik a garázsokat. Van, aki csak kétmillió forintot tudna rááldozni, legfeljebb ennyiért szeretne is találni, de a tehetősebbek már nagyobbakat keresnek, náluk az sem gond, ha drágább, de 3–3,5 millióért is lehet már jó tárolót kapni a gépkocsinak. Azzal tisztában kell lenni, hogy a garázs igazából mindig is luxusnak számított, nehéz hitelezni is. Az új építésű társasházaknál azonban jogszabály írja elő, hogy garázzsal is számoljanak a tervezésénél.

– Természetesen nálunk is van kereslet garázsok iránt, de nem túl sok értékesítésre szánt garázst találni – elemezte a jászberényi helyzetet Bányai Zoltán ingatlanszakértő, a Szikla Ingatlaniroda vezetője. – Amit el akarnak adni, legtöbbször nem ingatlanközvetítőn keresztül kínálják, hanem a lakótelepen szóbeszéd útján terjed a híre, és gyorsan gazdára is talál. Sokan keresik a garázsokat, mivel befektetésnek is jó választás, amit egyre többen felismernek. Általános jelenség, hogy most mindenféle garázsra van igény, hiszen az autók száma egyre csak növekszik, a garázsoké viszont nem.