Egyre vonzóbbá válik a Tisza-tó

Évről évre többen látogatnak a Tisza-tó térségébe a nyári hónapokban. A bővülés tetten érhető a vendégéjszakák, a horgásznapok és a kerékpárosok számában is.

Bár még nem rendelkezünk pontos adatokkal a 2019-es főszezonról, a szolgáltatók egyetértenek abban, hogy jól zárták az elmúlt hónapokat. Tény, az időjárás nem volt mindig kegyes a turizmus szereplőihez, de ez összességében nem változtatott a végeredményen.

Május és augusztus között lehetetlen volt szabad szállást találni a Tisza-tó körül. Ez önmagában nem meglepő, hiszen évek óta tartó tendenciáról beszélünk. Azonban a szálláshelyek számának erőteljes növekedése fényében már mindenképp figyelemre méltó jelenségről beszélhetünk. A mennyiség nem, csak a vendégsereg összetétele változott.

– Korábban minden tavasszal többnyire a túrázók és az iskolás osztályok, óvodás csoportok keresték fel a régiót. Idén a tavaszi árvíz azonban borította a megszokott menetrendet. Ezt felismerve, a felpezsdült víz előnyeit inkább a horgászok kamatoztatták – magyarázta hírportálunk érdeklődésére Nagy Krisztián, a tiszafüredi Albatrosz Kikötő és Kemping tulajdonosa.

Hozzátette: eddig még sosem fordult elő, hogy a jövő évi foglalásokat már nyáron el kell kezdeni vezetni. A 2019-es évben azonban már az volt a jellemző, hogy aki jól érezte magát, már augusztusban lefoglalta a következő évi nyaralás időpontját.

– Néhány apartmanházzal bővítettük a kapacitásunkat, de ezek is gyorsan megteltek. Az egyre növekvő kereslet folyamatos bővítést, fejlődést követel a szolgáltatóktól – vonta le a következtetést a szakember.

A turizmus bővülése Kiskörén is érezhető. Bár kevés a szálláshely a Tisza-tó bölcsőjeként emlegetett településen, az egy-két éjszakás foglalások száma már most is jelentős. Többnyire az egynapos, rövid tartózkodás jellemző, a vendégek elsősorban a Kiskörei Vízerőművet és Vízlépcsőt látogatják.

– Idén átadtuk az új kikötőt, ahol jelenleg a próbaüzem zajlik, hazai forrásból pedig befejeződött a szabad vizű strand fejlesztése. Vízi játszótér, napozóstégek és új bútorzat szolgálja a minőségi pihenést és kikapcsolódást – mondta Baloghné Szilágyi Tünde, a kiskörei Tourinform Iroda vezetője.

A beruházásoktól a forgalom és a bevételek növekedését várják. Jelenleg folyamatban van egy háromszáz fő befogadására alkalmas konferenciaterem kivitelezése, a hallépcsőnél pedig egy kerékpáros pihenőpont kialakítása.

– A Tourinform Irodában megforduló vendégek főként a helyi és Tisza-tavi programlehetőségek, látnivalók és kiadványok iránt érdeklődtek – fűzte hozzá.

A legnépszerűbb úti célok között idén is megtaláljuk a Tisza-tavi Ökocentrumot, a Tiszavirág ártéri sétautat, a Tisza-tavi vízi sétányt, a sarudi vízi játszóteret és a kiskörei hallépcsőt. Már hosszú évek óta a két-három órás csónaktúrák a legkeresettebbek Tiszafüred környékén.