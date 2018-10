Egyszemélyes hivatalként látja el a falubeli ügyeket a polgármester

Tengernyi feladatot lát el munkája során a tetétleni polgármesteri hivatal ügyintézője. Jávorszkiné Lászki Emese ugyanis amolyan „egyszemélyes önkormányzatként” orvosolja a helyiek legfontosabb kéréseit. Eddig úgy tűnik, sikerrel.

– Mivel kistelepülés vagyunk, az emberek szinte minden problémájukkal a hivatalt keresik. A közszolgáltatókkal való ügyintézéstől kezdve a téli rezsicsökkentésig – avatta be hírportálunk Emese.

– Időnként még akkor is, ha a hulladékszállító péntekenként nem viszi el a kukát – mosolyodott el. Hozzáfűzte, hogy itt korántsem áll meg a feladatok sora. Ugyanis néha a szkennelésben és az orvosi vizsgálatokhoz szükséges fénymásolatok elkészítésében is elkél a segítség. S bár néhány esetben másodmagával „viszi a hivatalt”, ügyintézőként ő dolgozik csupán. Úgy tűnik azonban, így is sikerül jól ellátni a kisközség működését. Néha még annak ellenére is, hogy az önkormányzatot hetente átlagosan 20–40 helybéli látogatja.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Mostanság a tűzifa iránti igényeket összesítem, mivel már hatvanegy kérvény futott be hozzánk. Azt gondolom, egy közel kilencszáz fős településen ez elég szép szám – mondta. Szerinte az igénylők közül várhatóan mindenki megkapja majd a tüzelőt a faluban.

– Tíz közfoglalkoztatottunk is van, és az ő feladatellátásuk szintén az itteni munka része. Az elszámolásukat, a munkanaplót és a jelenléti íveket is itt vezetjük. Emellett naponta ellenőrizzük, hogy munkájukat megfelelően végezték-e el. Most például a falu téliesítését és a favágást végzik – taglalta az ügyintéző.

Kedden és csütörtökön zárva van ugyan a hivatal, mégsem csukják rá senkire az ajtót. – Ha valaki ekkor kopogtat, szívesen beengedjük. Ilyen esetekben intézem a lakosságot érintő, de a feladataimhoz szorosan nem kötődő dolgokat. Így például a különféle nyomtatványok kitöltését. Hivatalosan egyébként hétfőn, szerdán és pénteken várom az ügyfeleket. Akik közül a többség péntekenként jön – részletezte Emese.

A tetétleni hivatal alkalmazottja a helyi szervezeteknek is gyakran besegít. – Számos rendezvény köthető például a nyugdíjasklubunkhoz. A tagokat pedig a kirándulásszervezéstől a meghívókészítésig mindenben támogatjuk – összegezte szavait a hölgy.

Segítő csapat áll mögötte

Megtudtuk, az irodai munka része a gyermekvédelmi igénylések kezelése, de a tb-jogosultsággal, valamint a házszámigazolással összefüggő feladatok ellátása is. Nem ritka azonban, hogy az intéznivalóból egy maroknyi csapat is kiveszi a részét.

– Mindig számíthatok a polgármester és a közmunkások brigádvezetőjének a támogatására!

Ami pedig a rendezvényeinket illeti, a május például csak a gyereknapról szól, míg a januári hónap a kőröstetétleni disznótoros előkészületeiről – mondta az ügyintéző.