Éjjeli óvodát nyitnak a Széchenyi városrészben

A Széchenyi Lakótelepért Szabadidő, Kulturális és Sport Egyesület egy pályázatnak köszönhetően, sok más program mellett, 2013-ban éjszakai óvodát működtetett. A program a fiatal szülők körében igen népszerűnek bizonyult, ezért az egyesület vezetősége újabb lehetőséget keresett arra vonatkozóan, hogy ismét működjön a Széchenyi városrészben éjszakai óvoda.

A hat évvel ezelőtti sikeres kezdeményezést követően – a helyi önkormányzat felhívásának, a SzolnOK Helyi Akciócsoport és egy támogatott pályázatnak köszönhetően pedig – idén is lesz lehetőség a városban egy éjszakai óvoda működtetésére. Június 21-től havi rendszerességgel biztosítanak este hat órától másnap reggel kilenc óráig éjszakai óvodát.

Ezzel az a cél, hogy azok a fiatal szülők is ki tudjanak kapcsolódni, valamint a párok egymásra is tudjanak figyelmet fordítani, akik nem tudják gyermeküket elhelyezni, felnőttre bízni, illetve nincs nagyszülő, vagy egyéb problémák adódnak. A gyermekes szülők számára is nagy szükség van arra, hogy párkapcsolatukat folyamatosan gondozzák.

Ez az újbóli kezdeményezés a fiatal, gyerme­ke(ke)t nevelő házaspárok esti szórakozási lehetőségeinek segítése oly’ módon, hogy gyermekük éjszakai felügyeletét óvodai körülmények között szakember vezetésével biztosítsák. A szülők így nyugodtan, gyermeküket biztonságban tudva, „kettesben” a közös programjaikat megvalósíthatják.

Az első éjszakai óvoda időpontját szándékosan a Tiszavirág Fesztivál hétvégéjére tervezték a szervezők, de a többi időpontnál is igyekeznek figyelembe venni a város nagyobb rendezvényeit. A helyszín ismét a Czakó Elemér úti Zengő tagóvoda lesz.

Az éjszakai óvoda nyári időpontjai: június 21., június 22., július 5., július 19., augusztus 2., augusztus 16.

Az óvodai szolgáltatásokat minden esetben magasan kvalifikált óvodapedagógusok végzik. A gyermekek laza, kötetlen formában, mégis biztonságban, óvodai környezetben tölthetik idejüket barátaikkal vagy új pajtásaikkal. Az óvodába tízéves korig lehet jelentkezni.