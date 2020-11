Éjszakába nyúlóan rendelnek a megyei háziorvosok a vírus miatt

Még este tízkor is csörög a háziorvosok és a házi gyermekorvosok mobilja, mióta a koronavírus-járvány miatt a legtöbb pácienst telefonon keresztül látják el. A gyógyítók és asszisztenseik akár nyolcvan-száz hívást is lebonyolítanak egy nap alatt, emellett zajlik a rendelés, folyamatosan dokumentálnak, ráadásul a koronavírusos betegek állapotát nyomon kell követniük. Mindezek miatt nagyon leterheltek, és van, hogy csak később tudják visszahívni a betegeket. Képünkön dr. Buczkó István háziorvos és foglalkozás-egészségügyi szakorvos látható, aki késő este is fogadja a hívásokat.

– Hétfőtől vasárnapig folyamatosan dolgozunk. A koronavírus-járvány miatt ugyanis állandó elérhetőséget kell biztosítanunk a páciensek számára – mondta dr. Buczkó István háziorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos, aki körzetében ezerhatszáz beteget lát el, emellett több ezer munkavállalót is.

A különböző betegségek diagnosztizálásán és a fizikai vizsgálatokon felül külön foglalkoznia kell a koronavírus-gyanús esetekkel is.

– Egy pénteki napon csak a covidos esetek száma ötven volt. Emellett zajlik az alapellátás és a telefonos rendelés, valamint a folyamatos dokumentáció, és mindennap tartjuk a kapcsolatot a koronavírussal otthon tartózkodó, karanténba helyezett betegekkel. Vagyis, nem csak az újak jelentenek mindennapos hívást, hanem tizennégy, sőt, sok esetben húsz-harminc napig is fent kell tartanunk a kontaktust a betegekkel – sorolta a feladatokat.

– Ami most nagyon fontos, hogy a háziorvosok reggel héttől este tízig be vannak kapcsolva, hogy ha a gondozott személynél állapotromlás következik be, elérhetőek legyenek. Jelen pillanatban azt látom, hogy meg vannak feszülve a háziorvosok és a szakdolgozók, de nem tudunk mást tenni, végezzük a munkánkat. Azt látni kell, hogy az egészségügy ma nem csak azért dolgozik, hogy a betegeket ellássa, hanem a gazdaság működőképességét is védi – vélekedett a szakember.

– Délutánig is bent tartózkodunk a rendelőben, ha szükséges, hiába vagyunk éppen délelőttösek – ezt már dr. Nagy Edit, szolnoki házi gyermekorvos mondta el, aki körzetében ezerkétszáz gyermeket lát el.

– Sajnos volt példa arra is, hogy bár eredetileg délelőtt rendeltünk, csak délután öt órára jutottunk el odáig, hogy megvizsgáljuk a rendelésre érkezőket. Előtte ugyanis annyira sok telefonhívás és üzenet érkezett be, diagnózisokat kellett felállítani, visszahívni a szülőket, hogy csak utána tudtunk fizikális vizsgálatokat végezni.

– A hívások száma változó, de van olyan nap, hogy akár nyolcvan-száz hívás is befut, emellett nagyon sok üzenetet is kapunk, annyiféle formában és platformon, hogy már nagyon nehéz követni – vázolta a jelenlegi állapotot. Hozzátette, az adminisztrációt úgy tudják elvégezni, hogy asszisztense már hajnalban elkezdi a munkát a rendelőben, és estig bent is marad.

A vidéki rendelők vezetékes telefonjai is egyfolytában csörögnek, ahogyan a háziorvosok mobiljai is. Dr. Feledi József kengyeli háziorvos például éjjel-nappal bekapcsolva tartja saját készülékét.

– Minimum öt-tíz hívás érkezik, de van olyan, hogy harminc-negyven páciens keres mobilon. Rendelési időben a két vezetékes egyfolytában csörög, sokszor a betegek azt mondják, hogy nem tudják felhívni a rendelőt. Ez azért van, mert egyszerre mind a két telefonon folyamatosan beszélünk – hangsúlyozta a háziorvos, aki körülbelül háromezer embert lát el. Elmondta, eddig mintegy hetven-nyolcvan koronavírustesztet kért már páciensei számára.

A Magyar Közlönyben szerdán megjelent kormányhatározat szerint jövő évben jelentős béremelésre számíthatnak a háziorvosok és szakdolgozók, emellett átszervezés várható a praxisok terén is. Minderre több mint hetvenmilliárd forintos pluszkeretet biztosítanak, a támogatás összege eredetileg közel száznegyvenmilliárd forint volt.