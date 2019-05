Elárverezik a Kossuth Lajos aláírását rejtő fotót

Az egyik internetes aukciós oldalon a napokban árverezik Kossuth Lajos egyik saját kezűleg aláírt fotóját. A ritka képet még 1877-ben egy Cseh András nevű földművesnek címezte az államférfi. Sokan a ceglédi Kossuth Múzeumban is szívesen látnák a fotót, ahol több is megtalálható a különleges darabból.

– Az árverésre bocsátott képet a Turini Százas Küldöttség egyik tagjának dedikálta Kossuth Lajos – avatott be a részletekbe Reznák Erzsébet.

A Kossuth Múzeum igazgatónője érdeklődésünkre elmondta, a delegáció azért indult el Torinóba, hogy tiszteletét tegye az emigrációban élő politikusnál. A fotót egy Cseh András nevű férfi kapta, akiről nem sok adatot ismer az utókor. Csupán annyit, hogy a dedikáláskor, azaz 1877-ben harminckilenc éves gazdálkodó volt. Vallását tekintve pedig református.

– 1877 márciusában Kossuth azt írta a ceglédi polgármesternek, hogy vasúton elküldött neki egy szekrénykét, száztizenöt arcképpel együtt. Mindegyiket a küldöttség és a hozzá csatlakozott személyek nevével ellátva. Százkét fotó Ceglédre szólt, tíz Nagykőrösre, kettő Abonyba, egy pedig olyan személynek, akinek a címét nem ismerte – részletezte Reznák Erzsébet.

Hozzáfűzte, hogy az olasz Ambrosetti nevű fényképész által készített portrét számos helyen felhasználták már az idők során. A fotográfia alapján többek közt bélyeg, rézmetszet és festmény is őrzi a hetvenöt éves Kossuth arcképét.

Érdekesség, hogy a múzeumban megtalálható egy tabló a százas küldöttségről, melynek közepén ugyanez a kép köszön vissza. Az itteni fotón azonban nem szerepel az államférfi aláírása.

– Meg vagyok hatódva, hogy többen pénzt is ajánlanának számunkra, hogy itt őrizhessük az árverés alatt álló fotót. Különösen nagy öröm, hogy magánszemélyek is adakoznak erre a célra. Hiszen nyilvánvalóan szeretnénk tárgyaink közt tudni ezt a darabot is, anyagi lehetőségeink azonban korlátozottak. Ugyanakkor már az fantasztikus lenne, ha a fotó biztonságban fennmaradhatna – tette hozzá az igazgatónő.

A Darabanth Aukciósház honlapján a minap még az látszott, hogy a kép kikiáltási ára hatvanezer forintra rúgott, s legutóbb kétszáznyolcvanezer forintnál járt az árverés.

Második világháborús romok közt találták meg az egyiket

Megtudtuk, a Kossuth által Ceglédre küldött fotók egy részének filmbe illő története van. A hatvanas években Magyarországról Németországba települt ki egy hölgy, aki magával vitte a dédapjának dedikált Kossuth-fotót, hogy így viselje el a honvágyat. Az igazán különös azonban az, ahogyan az illető hozzájutott a képhez.

A hölgy egyik ismerőse 1945-ben a romos Budapesten járt, és ott látta meg egy romhalmaz tetején a dedikált fotót. Ismerős volt neki a rajta szereplő név. Majd hazavitte, és kiderült, hogy az előbb említett hölgy dédapjáé volt a kép. Azt talán már senki sem tudja, hogy miként kerülhetett ez a darab Budapestre. A fotó azóta már a múzeum gyűjteményét gazdagítja.