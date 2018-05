A berényiek már elfogadták a közterületi alkoholtilalmat

A mindennapok gyakorlatának részévé vált Jászberényben a közterületi alkoholfogyasztás tilalma. A városban élők megszokták, komolyabb problémát nem okoz és nem is okozott a korábban még furcsának tűnő szigorítás.

Több mint öt éve hatályos már Jászberényben a közterületi alkoholfogyasztást tiltó helyi rendelet. Az általános tilalom alól kizárólag a vendéglátóhelyek jól körülhatárolható előterei, teraszai jelentenek kivételt. Illetve fogyasztható még szeszes ital a városi fesztiválok idején, a rendezvények helyszínein is.

Valamivel több mint öt évvel ezelőtt, a tilalomról szóló rendelet megalkotásának idején még okozott értetlenséget, megütközést a megszorítás. Mostanra azonban a szabályozást már elfogadták a város lakói. Kivételek persze mindig akadnak.

– A legtöbbször egy sima szóbeli figyelmeztetés elegendő, ha valakit egy jobban sikerült szombat este után a szabály megsértésén kapunk – mondta érdeklődésünkre Szöllősi Szilvia a városi közterület-felügyelet vezetője.

– A tapasztalatunk szerint inkább pozitív dologként fogják fel az emberek a rendelet meglétét. Elfogadják, hogy senkinek sem jó, ha „kocsmaként használjuk” a várost.

A szabályozásról mindenki hallott, de elvétve akadnak olyanok, akik nem hajlandók betartani azt. Közülük is van olyan, akinek elegendő, ha meglátja a közterület-felügyelőket és már be is fejezi az italozást. Persze van olyan is, aki még a felszólításra sem hajlandó reagálni.

Szöllősi Szilvia elmondta, hogy ötezer és ötvenezer forint között szabhatnak ki helyszíni bírságot munkatársaik. Az átlagos bírságolási érték pedig tízezer forint körül mozog. Ez általában a tapasztalat szerint már elég magas összeg ahhoz, hogy a notórius italozók is kétszer meggondolják az ismételt szabálysértést.

– Az még nem fordult elő, hogy munkatársainknak rendőrt kellett volna hívni egy intézkedés során – jegyezte meg a felügyelet vezetője.

– Eddig minden helyzetet meg tudtak oldani. Ráadásul szerencsére nem is ez a jellemző, ha ugyanis egy-egy baráti társaság tagjai megpróbálják folytatni az utcán is a bulizást, számukra elegendő a figyelmeztetés.

Az italforgalmazást is korlátozták

A közterületi alkoholfogyasztás tilalmával egy időben szabályozták a szeszes italt forgalmazó vendéglátóhelyek és üzletek nyitvatartását is.

A várost lakóövezetenként más-más elbírálás szerinti zónákra felosztó szabályozást már nehezebben fogadták el a helybéliek, főleg a fiatalok. Mindenesetre a kezdeti tiltakozás után az utóbbi időszakban már kevesebb jelzés érkezik a nyitvatartási szabályokkal szemben.

