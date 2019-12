Elismerték a jászladányi fürjtenyésztő munkáját

Antal Anita Anikó két éve ismerte meg a fürjtojás jótékony hatását, és akkor merült fel benne a gondolat, hogy szívesen foglalkozna fürjekkel. Majd az ötletet tettek követték, tanulni kezdett, és mezőgazdasági technikus képesítést szerzett. Idén áprilistól pedig hobbiként japán fürjeket tenyészt. Nemrég elindult egy kisállattenyésztést népszerűsítő pályázaton, és felnőtt kategóriában első lett.

– Stresszes életmódot folytatok, aminek következtében sajnos reflux alakult ki nálam. Ez a betegség irányította rá a figyelmem a fürjtojás jótékony hatására. Két évvel ezelőtt Szolnokon, a helyi termékek vásárán találkoztam először fürjtojással és a belőle készült tésztával. Akkor merült fel bennem a gondolat, hogy jó lenne fürjekkel foglalkozni – kezdte történetét Antal Anita Anikó. Személyes motivációja pedig arra ösztönözte, hogy minél többet tudjon meg a fürjtenyésztésről, ezért újra iskolapadba ült, ahol állattenyésztésből és növénytermesztésből bővítette ismereteit.

Majd tavaly a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskolában mezőgazdasági technikus képesítést szerzett. A gazdálkodás nem áll távol Anitától, hiszen állattenyésztő szülei révén a jószágok közelségében nőtt fel, és már gyermekkorában megtanulta, hogyan kell gondoskodni róluk.

– Az ötlettől a megvalósításig végül két év telt el, idén áprilisban kezdtem el japán fürjekkel foglalkozni. Egy megyei tenyésztőtől vettem az első egyedeket, pontosan tizenötöt. Majd a következő hónapban már növeltem a madárállományt, és még vettem ugyanannyit. Szakirodalomból, szaklapokból, internetről és főleg tenyésztőktől rengeteg mindent megtudtam a fürjtartásról. Persze még bőven van mit tanulnom – tette hozzá.

A különleges szárnyasoknak megfelelő tartási körülményt alakított ki. Jelenleg tojástermelés céljából tartja a madarakat.

– Az a tapasztalatom, hogy amióta nyers tojást fogyasztok, jobb a munkabírásom, nem vagyok annyira stresszes és fáradt, jobb kedvem van. Észrevettem azt is, hogy szabályozza a gyomorsavtermelést. De szintén jó hatással volt édesanyám vérnyomás- és cukorproblémájára – számolt be tapasztalatairól Anita. Megjegyezte, hogy megyénkben, de egyébként országosan is kevés fürjtenyésztő van.

– Történt már ugyan néhány előrelépés, de ennek ellenére mégsem sikerült áttörést elérni a fürjtojás népszerűsítésében. Úgy gondolom, hogy a fürjtermékek nem elég népszerűek, sokan nem ismerik, ezért idegenkednek tőle – véli a jászladányi hölgy, aki nemrég az Agrárminisztérium támogatásával meghirdetett „Így kezdtem én” című pályázaton, felnőtt kategóriában első helyezést ért el. Az elismerésről szóló oklevelet a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének kiállításán, november 30-án vette át dr. Nagy István agrárminisztertől.