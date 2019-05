Elismerték a megyei tűzoltókat is

Május negyedike Szent Flórián, a tüzes mesterségek, a tűzoltók és a kéményseprők védőszentjének napja előtt ünnepséget tartottak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon – tudtuk meg Németh Ádám megyei katasztrófavédelmi sajtószóvivőtől.

A rendezvényen belügyminiszteri és főigazgatói elismeréseket, előléptetéseket adtak át. Köszöntőt az országos tűzoltósági főfelügyelő mondott, aki mindazokról beszélt, akikre a tűzoltó-társadalom mindig is büszke volt és büszke lesz.

A május harmadikai rendezvényen a katasztrófavédelem országos vezetői, valamint a meghívott vendégek vettek részt. Az ünnepség a Himnusz dallamaival kezdődött, amelyet a Katasztrófavédelem Központi Zenekara játszott el, majd dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő tartotta meg ünnepi beszédét.

A tábornok emlékeztetett arra, hogy május negyedike immár huszonnyolc éve hivatalosan is a tűzoltók napja Magyarországon. Ez az a nap, amikor időt kell szakítani arra, hogy megünnepeljük mindazt, amire büszkék vagyunk – fogalmazott az országos főfelügyelő.

Mint Bérczi László kijelentette, a tűzoltók büszkék védőszentjükre, Szent Flóriánra, aki megtestesítette a tűzoltói hivatás lényegét: az emberséget, a tisztességet, a becsületet, az önzetlen segíteni akarást, a bátorságot, bajtársiasságot és a hivatás iránti alázatot. Büszkék emellett Gróf Széchenyi Ödönre, a hazai hivatásos tűzoltóság megalapítójára, arra, hogy hivatásos, önkéntes, létesítményi és önkormányzati tűzoltók együtt ünnepelnek.

„Büszkék vagyunk, hogy a tűzoltói hivatást az egész társadalom töretlen megbecsülése övezi, ugyanakkor mindannyiunk felelőssége, hogy megtartsuk és erősítsük az emberek bizalmát”

– folytatta a sort a tábornok.

A ma tűzoltói büszkék nagy elődeikre és hősi halottaikra is, mondta a főfelügyelő, ahogy büszkék a már elért eredményekre és a jövőbeni célokra is. Külön köszöntötte a szervezet kéményseprőit is, hiszen Szent Flóriánt, a tüzes mesterségek védőszentjét ők is ünneplik május negyedikén. Végezetül a tábornok úgy fogalmazott, a tűzoltók büszkék az őket támogató családtagokra, hiszen ők azok, akik megteremtik azt a hátteret, amellyel a szolgálatba induló kollégák maximálisan tudnak teljesíteni.

A tűzoltósági főfelügyelő szavait a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának ünnepi műsora követte, majd dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője elismeréseket adott át.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Gyöngyi Ferenc tű. törzszászlósnak, a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának.

Dr. Góra Zoltán munkakörében hosszú időn át végzett, kiemelkedő teljesítménye elismeréseként soron kívül tűzoltó főhadnaggyá léptette elő Maródi Tamás tű. hadnagyot, a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokát.

Dr. Góra Zoltán beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként ajándéktárgy elismerésben részesítette Demjén Gábor tű. főtörzsőrmestert, a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét és Zombori Tünde tű. alezredest, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szolgálatvezetőjét.