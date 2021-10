Eljött a balinozás ideje, jól fogható a ragadozó a Tisza-tavon

Jól harapnak most a balinok a Tisza-tavon. Ratkai Miklós teszthorgász arról számolt be, egy nap akár húsz-harminc méretes példányt is megfoghat mostanában egy horgász. Nem mindegy persze, miként próbáljuk horogra csalni ragadozó halunkat. Egy teszthorgásszal beszélgettünk a hatékony módszerekről.

Az ősz utolsó nyárias napjai utáni lehűlés magával hozza a tavon a vízinövények ritkulását, el is tűnnek a korábban sűrűn fedett szakaszokról. Az addig ott megbúvó halak pedig mélyebb vizekre vándorolnak, és követik őket a rájuk vadászó balinok is. A horgászoknak is ezeken a helyeken érdemes szerencsét próbálniuk. – Eddig a kis vízben hiába volt sok hal, a növényzet miatt nem lehetett igazán eredményesen balinozni műcsalival – mutatott rá Ratkai Miklós teszthorgász, aki a wobbler használata mellett teszi le a voksot, és főként csónakból szereti kergetni a halakat. Mint mondta, mélyebb vizeken most halradarral is jól látni a rajokat. Horgászatnál egy ilyen rajt igyekezzünk találni, oda bedobva a műcsalit szerencsés esetben akár harminc-negyven balint is meg tud fogni néhány óra alatt az ügyes horgász. Ratkai Miklós a közepesen erős, hajlékony botok használatát javasolja, ezekkel lehet legéletszerűbb mozgást produkálva vontatni a csalit. Fonott zsinórból 8-ast, 10-est vagy 12-est használ. Ez a zsinór erős, ami jól jöhet, ugyanis arra is számítani lehet a Tisza-tavon, hogy egy-egy busa is horogra akad véletlenül. Nagyobb példánynál pedig még a 12-es is kevésnek bizonyulhat… – Vertikális wobblerrel horgásszunk, öt-kilenc gramm súlyúakkal. Tapasztalataim szerint a fehér színű jön be a legjobban, nálam ez bizonyult legfogósabbnak. A balinos csalik ára ezernyolcszáz forintnál kezdődik, de a „legfogósabbak" három-hatezer forintért kaphatók. És persze vannak egészen drága műcsalik is. Bedobáskor várni kell egy kicsit, míg lesüllyed az aljzatra, ilyenkor érezzük a boton, ahogy koppan. Ezt követően kezdjük tekerni a zsinórt közepes sebességgel. Fontos, hogy a csali úgy mozogjon, hogy igazi halnak tűnjön, a balin ugyanis nagyon gyanakvó. Ha valami természetelleneset észlel, akkor követi ugyan a wobblert, de nem vág rá – magyarázta a teszthorgász. – A műcsalinak különböző vezetési technikái vannak: megállok, tekerem, meghúzom. Érdemes a bevontatási módon is változtatni, ha hosszabb ideig nincs kapás. Szeptember, október időszakában sokat nyom a latba a napsütéses órák száma, úgy számolhatunk, hogy minél több, annál nagyobb a kapások száma is. Én magam azt figyeltem meg, hogy a Tisza-tavon fél tizenegy és tizenöt óra között kap legjobban a balin, így ez idő tájban szoktam horgászni menni. Van, hogy összetalálkozom a korai horgászatból hazafelé tartó sporttársakkal, akik elpanaszolják, hogy nem kap a hal, én meg aztán fogdosom őket egymás után. Az viszont alap, hogy keresni kell a halakat, nem szabad egy helyen leragadni, és ott próbálkozni órákon át eredménytelenül! Árulkodó, ha látunk rablásokat. Ha pedig a vertikális wobblerrel semmiképp nem érünk el eredményt, válthatunk úgynevezett WTD-wobblerre is, amire a balin a felszínen is rávág – javasolta Ratkai Miklós. Akár később is érdemes célba venni A balin – vagy más néven ragadozó őn – nagyon jó sporthal, egy horgásznak pedig nagy élményt tud nyújtani.

– Egy termetesebb, hatvan centi körüli példány már igen vehemensen kap, majd’ kirántja az ember kezéből a botot. Fárasztani viszont nem kell sokáig, hamar elfogy az ereje, de a csónak közelében a két-három kilós halakkal lehet azért jókat harcolni. A Tisza-tó pedig nagyon jó balinállománnyal rendelkezik – hangsúlyozta Ratkai Miklós.