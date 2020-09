Elkészültek a zsinagógák felmérésével

Nemzetközi hírű szakértők térképezik fel hazánk zsinagógáit, köztük több térségit is, számoltunk be a hírről két évvel ezelőtt.

A kutatócsoport egyik tagja, dr. Vladimir Levin akkor azt közölte hírportálunkkal, hogy magyarországi expedíciójuk fontos célja, hogy információkat gyűjtsenek azokról a zsinagógákról, melyek az 1848-as forradalom előtt épültek. Művészeti központjuk ugyanis a zsidó kulturális örökséget kutatja fel világszerte.

A jeruzsálemi Héber Egyetem zsidó művészeti központja a napokban arról tájékoztatott, hogy elkészült a magyarországi kutatásokról szóló felmérésük, melynek anyaga a fennmaradt hazai zsinagógákat tartalmazza.

Leírásaikhoz fotókat is mellékeltek. A már az interneten is elérhető tanulmányukból kiderül, hogy Abony, Cegléd és Nagykáta ilyen épületei mellett számos jászkunsági zsinagógát is elemeztek a kutatók.