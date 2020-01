Elkezdték a játszóterek átvizsgálását Szolnokon

Befejeződtek a megyeszékhely belvárosában, a Mária úton a fák gallyazási munkálatai, melyekre az állapotuk megóvása érdekében volt szükség – tudtuk meg Lits Lászlótól, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatójától.

– A néhány hetes munkálatok során megtörtént a törzstisztítás, a koronakialakítás és a száraz ágak eltávolítása. Majd hozzátette, hogy Szandaszőlősön, a Kassák Lajos úton is hasonló feladatokat végeznek a közeljövőben.

Ugyancsak Szandaszőlősön több buszmegálló mellé kerékpártárolókat telepítettek a kétkerekűek biztonságos rögzítése érdekében, de megkezdték a szolnoki játszóterek állapotának felmérését is. A tavalyi esztendőben több játszótér is megújult, többek között a Pletykafaluban, az Eötvös téren, de még a Tisza-parton is új játékelemeknek örülhettek a gyerekek. A korszerű terek mellett is összesen körülbelül félszáz játszótér várja az idei karbantartási feladatok elvégzését a megyeszékhelyen.

– Minden évben erre az időszakra ütemezzük az ilyen típusú munkálatokat, hogy tavaszra, mire beköszönt a jó idő, minden játszótér a legjobb formájában, biztonságos körülmények között várja a gyermekeket és a családokat. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. munkatársai ellenőrzik az eszközöket, felmérik a hibákat és a sérült elemeket, ahol szükséges, elvégzik a javítási feladatokat is, a lehetőségekhez mérten pótolják a hiányzó és megrongált eszközöket.

– A kijelölt munkálatok nagy része természetesen ilyen időjárási körülmények között is végezhető. Egyebek mellett például zajlik a hinták, libikókák és csúszdák alatti homok ütéscsillapító felületek pótlása és a homok cseréje is a játszótereken – részletezte hírportálunknak Lits László.