Lesz cseresznye, lesz fesztivál

A térségünkben gomolygó felhők makacsul eltakarják – olykor több órára – a gyümölcsérlelő napot. pedig már igencsak hasznosak lennének a nap sugarai, hiszen például a cseresznye hetek óta vágyakozik a szemeket pirosító égi áldásra. Vajon lesz hétvégén hagyományos cseresznyevásár Nagykörűben?

Többnapos cseresznyefesztivált rendeztek az elmúlt hétvégén Szomolyán, immáron tizennyolcadszor. Kétnapos cseresznyevásárt tartanak a hétvégén Nagykörűben, immáron tizedszer. A szomolyai rendezvény bővelkedett az érdekes programokban, egyvalami azért mégiscsak hiányzott a kínálatából: a cseresznye!

A falu igen büszke a rövid szárú fekete cseresznyéjére, ám idén nem voltak jó barátságban az időjárással. De vajon mi várható cseresznyeügyben szombatra és vasárnapra Nagykörűben?

– Most úgy áll, hogy nem lesz üres a pult a hétvégére – nyilatkozta hírportálunknak optimistán Rimóczi Dénes nagykörűi gazda. – A korai cseresznyefajták már nincsenek a fán. Jó eséllyel ládákba kerültek, s már kereskednek velük, de például a mi kertünkben gondozott bigarreau hordóban végezte, így aztán nem olyan nagy a bánat, hiszen pálinkának sem lesz utolsó.

– A később érő fajták közül a jaboulay már piros, abból még akad, és lesz keletje. Nálam a germersdorfi fajtának még kell legalább egy hét, hogy beérjen, de napsütés helyett még mindig eső várható – jelezte Rimóczi gazda.

A szomolyai rövid szárú fekete cseresznye még csak kívánkozik arra a címre, amit a nagykörűi ropogós cseresznye az elmúlt évben kiérdemelt. A Tisza-parti település ez utóbb néven említett gyümölcse eredetmegjelöléssel, földrajzi árujelző-oltalom alá került a hazai és az európai uniós iparjogban.

Barát József alpolgármester, a Helyi Termék Klub képviselője is biztos benne, hogy két nap múlva roskadoznak majd az árusok asztalai a frissen szedett cseresznyékből.

– A korán termő bigarreau, a vera és a Valerij Cskalov fajták már nincsenek a fákon. Az új – mostanság nagyon keresett –, később érő, nagy szemű carmenből és a nagykörűi ropogósból biztos lesz a pultokon. Ahogyan a nagyon népszerű germersdorfiból is, ám egyelőre nem nagy számban – mondta a szakember, majd hozzátette, többedmagával Szomolyán járt az elmúlt hétvégén, és együttérzését fejezte ki a gyümölcshiányos cseresznyefesztivál kapcsán gazda- és szervezőtársai felé.

Barát József a szeszélyes időjárás hatásait is részletezte hírportálunk érdeklődésére.

– A hosszúra nyúlt tél után, kora tavasszal aszályos, nyári meleg köszöntött ránk, el kezdtek rügyezni a fák. Aztán jött egy többnapos talaj menti fagy körüli állapot, amely ha nem is elfagyást, de megfázásos tüneteket okozott a kertekben. Májusban alig egy hétre való nap volt, amikor nem esett az eső.

– Csapadékból tulajdonképpen már éppenséggel jól állunk, de nagyon kellene már a nap pirosra pirító ereje. Hovatovább, egyik-másik fajtából közepes, másokból akár kiváló termésátlag is összejöhet, noha most azt tapasztaljuk, hogy potyognak még az éretlen szemek is, melyek itt-ott még repedeznek is.

– A legtöbb gazda pénteken szedi a fáit, úgyhogy szinte biztosan friss áru várható. No, de majd meglátjuk, ki kell jönni hétvégén Körűbe, mert cseresznye is lesz bőven, és izgalmas programok is – csinált kedvet Barát gazda.