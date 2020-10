Elmaradnak az október 23-i események Szolnokon

A döntésről közösségi oldalán számolt be az önkormányzat.

Hétfő délután Facebook oldalán adta hírül a megyeszékhely önkormányzata a hírt, miszerint elmaradnak az október 23-i rendezvények Szolnokon.

Mint ismert, Müller Cecília országos tisztifőorvos a múlt szerdai sajtótájékoztatón elmondta, rendkívül fontos a járvány kezelésében, hogy a lakosság betartsa az előírt szabályok mellett a különböző ajánlásokat is, hiszen a közösségi terjedés időszakában bárki hordozó lehet. Ezzel egy időben azt is bejelentette, elmaradnak a központi ünnepségek és ennek figyelembevételét ajánlotta az önkormányzatoknak is.