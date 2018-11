Élő adásban műtött a karcagi sebész főorvos

Szakmai műhelymunka részeként élőben közvetített laparoszkópos lágyéksérvműtétet végeztek el a Csíkszeredai Megyei ­Sürgősségi Kórházban a 22. Erdélyi ­Orvosnapokon. A műtétet dr. Svéda Szabolcs István, a karcagi Kátai Gábor Kórház sebész főorvosa mutatta be. Vele is beszélgettünk erről.

– Két és fél évvel ezelőtt érkeztem a karcagi kórházba, azelőtt a nyíregyházi megyei kórházban dolgoztam 10 évig, ahol nagyon jó alapokat sajátítottam el. Most ezt a tudásomat a karcagi kórházban igyekszem hasznosítani – mondja dr. Svéda Szabolcs István, aki szerint az orvosi pálya egy hivatás, a sebészet pedig egy különleges része a betegek gyógyításának.

– Ez az a terület, ahol rendkívül gyorsan fejlődik a technika, a sebészeti eljárás, így az orvosoknak rendszeresen tanulniuk kell, hogy megszerezzék azokat az új ismereteket, amit a betegek előnyére tudnak hasznosítani.

– Az elmúlt 10–15 évben óriási forradalom zajlott a sebészet területén, betörtek az elektrosebészeti eszközök. A hagyományos műtétekkel szemben a laparoszkópia rendkívül kis megterhelést jelent a betegeknek, s már nagy helyet foglal el a palettán.

– Ezt a területet megpróbáltuk az utóbbi két évben a Kátai Gábor Kórházban mi is létrehozni. Bővítjük a lehetőségeket, a feltételek adottak, a humán erőforrást és szakmai tudást kell mellé tennünk.

– Egy olyan műhelyt szeretnék létrehozni, amely rendkívül korszerű és a betegek gyors gyógyulását segíti – sorolja a főorvos, aki számára megtiszteltetés volt, hogy Csíkszeredán is bemutathatta a laparoszkópos lágyéksérvműtétet.

– Az előkészületek során a csíkszeredai kórház sebészeti osztály vezetője kitalálta, szervezzünk egy workshopot, amikor élőben is bemutatjuk a műtétet.

– Az érdekesség az volt, hogy én a műtőben voltam és a technikának köszönhetően a konferencia tagjai több kilométerre, egy teremben tévén, élőben nézhették a műtétet, közben fülesen keresztül kérdezhettek tőlem.

– Ilyen még nem volt Erdélyben és az én életemben sem, hogy egy konferencián élőben közvetítették a műtétemet. Nagyon fontosnak tartom, hogy a lágyéksérvműtét során a legkorszerűbb implantátumot helyezzem be.

– Ez, és a laparoszkópos technika a betegek biztonságát rendkívül magas szintre emeli, nagyon lecsökkenti a kiújulás veszélyét és kevésbé megterhelő a férfiak szervezetének – magyarázza a doktor, aki számára jó érzés volt, hogy a karcagi kórházban alkalmazott modern műtéti eljárást Erdélyben is bemutathatta.

– Nagyon örültem, amikor a főorvos úr ezzel a lehetőséggel jött hozzám – mondja Nagyné László Erzsébet főigazgató. Természetesen támogattam, hiszen a Kátai Gábor Kórház még 2010 decemberében aláírt a Maros megyei klinikai intézménnyel egy együttműködési megállapodást, melynek az a célja, hogy továbbadjuk az orvostudományi fejlesztéseket az erdélyi kórházakban – teszi hozzá a vezető.

– Mivel a konferencián olyan is történt, amire még nem volt példa, azaz élő adásban két műtétet is végrehajtott a főorvos úr, számomra külön öröm, hogy nemcsak Magyarországon, hanem Erdélyben is bemutathatta ezt a fajta műtéti tudását, amihez lehetőségeinkhez mérten mindent megadtam és megadok a jövőben is – szögezte le a kórházvezető, akitől megtudtuk, másfél évig győzködte dr. Svéda Szabolcs Istvánt, hogy Nyíregyházát Karcagra cserélje.

– A Debreceni Egyetem egészségügyi menedzser szakán tanultunk mindketten. Ott hallottam őt nagyon meggyőzően érvelni az előadásokon.

– A szakmai tudása mellett az embersége is rendkívül szimpatikus volt, így mindenképpen szerettem volna, ha kórházunkban dolgozik. Ez a konferencia is azt bizonyítja, jó döntés volt Karcagra hívni a doktor urat – mondja örömmel Nagyné László Erzsébet.

