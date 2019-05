Előkelő helyen végeztek a rékasi műszaki vizsgabiztosok

Remekeltek a zagyvarékasi műszaki vizsgabiztosok az országos versenyen. Május elején, a Hungaroringen tartott megméretésen elméleti és gyakorlati tudásunkról is számot adtak a szakemberek. Kézér Zoltán a szervíz vezetője harmadik, míg alkalmazottja, Csák Máté Mihály első lett.

Ezt ne hagyja ki! Letiltotta a Facebook a Mediaworks Hungary Zrt. hirdetési fiókjait

Gépjárművezető-oktatók, közúti ellenőrök és műszaki vizsgabiztosok mérték össze tudásukat a Közlekedéstudományi Intézet által meghirdetett országos versenyen.

A május eleji, Hungaroringen tartott eseményen a zagyvarékasi Kézér Szerviz tulajdonosa, Kézér Zoltán harmadik, míg alkalmazottja, Csák Máté Mihály első helyen végzett a műszaki vizsgabiztosok mezőnyében.

– Szakmai kihívásként tekintünk egy ilyen versenyre. Olyanokat kérdeznek, amiket kevésbé használunk a hétköznapokban, ezért a gyakorlati mellett az elméleti tudásunk is bővül, és még egy kellemes napot is eltölthetünk a szakmabeliekkel, így egymástól is sokat tanulhatunk – mondta Kézér Zoltán.

– A tesztkérdések után az autókban megjelenő ikonokat párosítottuk össze jelentésükkel. A verseny második részében pedig a helyszínen biztosított műszerrel kellett egy fóliával sötétített üveg fényáteresztő képességét megvizsgálni, valamint egy személygépkocsi alvázszámának karaktereit kiolvasni. A feladatok elvégzésénél a gyorsaság is számított – emelte ki a szerviz vezetője.

A műszaki vizsga egy törvényileg szabályozott tevékenység, melyen a technikai megoldásokat kell ellenőrizni az autóban. A legnagyobb nehézség sok esetben az ügyfél, aki nem szívesen költ a felkészítésre.

– A műszaki vizsgáztatásban komoly küzdelem ez – hangsúlyozta a szakember, majd hozzátette, hogy az autózással kapcsolatban is általánosan igaz a technika rohamos fejlődése, ugyanis napi szinten jelennek meg az újdonságok. Jelenleg az elektromos és hibrid autók jelentik a legnagyobb kihívást számunkra.