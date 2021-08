Előre lefoglalták a népszerű szálláshelyeket a hosszú hétvégére

Jó időt ígér a meteorológia augusztus 20-a környékére, így a hosszú hétvégét igyekeznek kihasználni az emberek, és sokan utaznak, ha tehetik. Meglátszik e törekvésük a szálláshelyek forgalmán is, legtöbb helyen – főként, ahol fürdőzési lehetőség is van – telt házzal számolhatnak a tulajdonosok.

A Tisza-tó mind többeket vonzó turisztikai célponttá vált az utóbbi években. A tiszafüredi Hableány Hotelben sincs már szabad hely. Ábrahám Tamás tulajdonos arról számolt be, hogy több nagyszámú résztvevőt megmozgató program is lesz a napokban, ezért már nincsenek szabad szálláshelyek.

– Nálunk már június közepétől megkezdődtek a foglalások az augusztus 20-ai hétvégére – nyilatkozta Ábrahám Tamás.

– Jellemzően három napra, csütörtök-péntek-szombatra jönnek az emberek. Most inkább családok és társaságok érdeklődtek, egyedül vagy párok nem nagyon jelentkeztek.

– A Tisza-tó mellett sokat számít az időjárás is, és most jó időt ígérnek. A nyár eddigi forgalmára nem panaszkodhatunk, még szeptember elejére is vannak foglalásaink, csak ekkorra már jobbára az idősebb korosztály jelentkezett be, de rájuk is jellemző, hogy már hetekkel, hónapokkal ezelőtt lefoglalták a szállást. Egyébként az iskolakezdéssel vissza szokott esni az érdeklődés, azt követően rendezvények sem nagyon vannak, bár pihenni jönnek később is a Tisza-tóhoz – foglalta össze tapasztalatait Ábrahám Tamás.

A kisújszállási Kumánia Gyógy- és Strandfürdő is népszerű hely a pancsolást, wellnessezést kedvelők körében.

– Abszolút telt házzal várjuk a hétvégét – számolt be róla Kecze Mátyás ügyvezető igazgató. – Már júliusban megkezdődtek a foglalások. Van, aki csak a hosszú hétvégére jön, de sokan egész hétre bejelentkeztek. Jellemzően a családok és az idősebbek jönnek. A hotel forgalma egyébként kiemelkedő volt a nyáron, megközelítőleg telt házzal működtünk folyamatosan, de a strandfürdőt is sokan látogatták. Még szeptemberre is sokan foglaltak szállást, akkor is közel telt házzal számolhatunk. Ennek fényében a nyarat abszolút pozitívnak ítélhetjük – jelentette ki az ügyvezető igazgató.

Berekfürdőre is hiába utazik már, aki nem gondoskodott időben szálláshelyről.

Hosszu András, a Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatójától megtudtuk: náluk a kempingben vannak kő- és faházak is, de már minden hely foglalt. Sőt, már a múlt héten be kellett zárniuk kapuikat, mivel minden hely elfogyott. A magyarok mellett legnagyobb számban lengyelek pihennek náluk, de vannak csehek, németek, szlovákok is, és elsősorban családok.

Azt is elmondta, hogy sokan már úgy keresték meg őket, hogy a környéken a nagyobb szálláshelyeken sem találtak szabad helyet, de a magánszállásokon is telt ház van a településen.

Az interneten kínált szálláshelyeket böngészve is azt tapasztaljuk, hogy online is kihívás már bárhol szabad helyet találni. Többek között Cserkeszőlőn sem találni már helyet augusztus 20-ára.