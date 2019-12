Először használtak díszfényeket a településen

Először szereltek fel a faluban karácsonyi díszkivilágítást.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

A templomnál, a kandelábereken, a buszfordulóban helyeztek el fénydekorációt. A lakosok jól fogadták e kezdeményezést, számolt be róla Virág József polgármester. A közös karácsonyfára is sokan hoztak díszeket. Az advent gyertyagyújtási programjai is kedveltek voltak, nem is jutott mindenkinek hely a templomban. Az élő állatos Betlehem is közkedvelt látványosságnak számított.