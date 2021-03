Először lehet otthona Sándornak, Szolnokról is segítettek neki

Csapó Sándort mindenki ismeri Tiszakécskén. Jellegzetes kép, ahogyan végigteker a településen egy széles mosoly kíséretében. Innen a neve is: Szia Sanyi! A férfi Tiszakécske egyik jelképévé, sokak kabalájává vált. A mindenkin segítő, de jóságáért semmit el nem fogadó Sanyiért most összefogott a város, azért, hogy életében először legyen otthona. Szolnokról is érkezett segítség.

Egy farostlemezekből tákolt, pár négyzetméteres viskóban fogad bennünket Csapó Sándor, vagy ahogy mindenki hívja Kécskén, Sanyi. Bent csak egy ágy és egy asztal van, utóbbin mesekönyvek halmai hevernek. A hideg napokon kis kályha sugározza gyenge melegét. Ugyan szinte semmije nincs, de az a kevés személyes tulajdona sem fér el a szerény alapterületen: azok katonás rendben sorakoznak a szabad ég alatt. A viskóba csak áramot vezettek be, így tud egy csupasz villanykörtével világítani és régi forgótárcsás mosógépével mosni. A baon.hu számolt be a férfiért indult összefogásról. Fürdőszobája a kertben álló pléhfalú építmény, ami egy fúrt kutat rejt. Abból húzza fel a jéghideg vizet, mellyel mosakodhat a téli napokon. A nyár már megengedi a fürdést. – Ott a kád, nyáron minden nap teleengedem a kútból húzott vízzel, amit a nap felmelegít és akkor tudok fürdeni – mutat a kert közepén árválkodó régi vaskádra, aminek öblében most a mosásra váró ruhák állnak. Sanyi hivatalosan is hajléktalan. Négy éve lakik a viskóban, egy ismerőse jóvoltából, akitől jelképes árért bérli havonta. Ezt csekélyke rokkantnyugdíjából engedheti meg magának. – Én tudom, mi az élet – fogalmaz visszatérően, szinte mantrázva Sanyi, miközben körülvezet bennünket. Az egyszerű mondat mögül tragédiáktól sújtott sors tárul fel. – Apám megedzett az életre. Hatévesen láttam utoljára, akkor hagyott el bennünket egy másik nőért. Szüleim állami gondozottak voltak, az intézetben ismerkedtek meg. Anyám beleszeretett és lettem én. Később próbáltam megtalálni apámat, de csak azért, hogy tudom-e segíteni az életben, de ő megtagadott. Amikor apám elhagyott bennünket, lett egy nevelőapám, de akkor sem lehettünk család, mert a szemem láttára tépték szét a tanyasi kutyák – idézi fel Sanyi a borzalmakkal teli életkezdetet. – Ezután nem hagytak édesanyámnál, intézetbe kerültem, ahol mindig látogatott. Szeretett volna jó anyám lenni, de nem tudta, hogyan, hiszen ő is talált gyerek volt, azért lett Etelka a neve, mert azon a napon találták – tárja fel a fájdalmas múltat Sanyi, aki elmondta, hogy anyja is súlyos sérüléseket cipelt magával. – Hárman vagyunk testvérek három apától. Egyiküket anyám temetéséig nem ismertem, akkor derült ki, hogy van egy bátyám, aki anyám nevelőapjától született – mesélte Csapó Sándor. Sanyi lelkét ugyan megedzette az élet, de nem kérgesítette el, sokkal inkább a többi ember iránti részvétre hangolta. Talán a traumák hatása is, hogy van Sanyiban valami romlatlan, bűnbeesés előtti tisztaság, amit az is mutat, hogy a mai napig hisz a mesékben. Legkedvesebb időtöltése is a meseolvasás. Több tucat mesekönyve van, és rendszeres vendége a helyi könyvtár meserészlegének is. – A mesékben még ott van az a szeretet, ami a világból egyre inkább eltűnőben van – vallja Sanyi, aki mindent megtesz azért, hogy egy cseppnyi törődés és egymásra figyelés mégis megmaradjon a világban: mindennap segít a környéken élő szegényeknek hol bevásárolni, hol a tüzelőt bevinni, máskor pedig az állatok etetését vállalja magára. Soha semmit nem fogad el a segítségért cserébe, mert úgy hiszi, hogy másoknak nagyobb szüksége van a javakra, mint neki. Ha taníthatnék valamit az embereknek, az a szeretet üzenete lenne. – Az, hogy a szeretetet az önzés űzi el a világból, míg az egymáshoz odafordulás visszacsalogatja közénk. Az önzetlenség, a mások megsegítése ismét felmelegíti a szíveket és részvétet támaszt egymás iránt – fogalmazza meg hitvallását Sanyi, aki köztudottan e szerint is él, és hangsúlyozza, hogy mindaddig segíti az embereket, míg erővel bírja. A férfi, aki 60 éve tulajdon nélkül áll a világban, és gyermekként éjszakáit a csillagos ég alatt töltötte, most mégis szeretne valamit: egy nyugodt otthont. Sanyi minden álma, hogy megvásárolhassa a kis házat a hozzá tartozó telekkel. Akkor, ha lenne rá pénze, felújítaná és a kertet körülkerítené, ahol szárnyasokat tartana, kis veteményest gondozna és a hátsó részen takarmányt termesztene, amit a szegény szomszédok kaszálhatnának le állataik etetésére. Most ezért fogott össze Tiszakécske. Bagi Tímea, az önkormányzat CLLD-irodájának vezetője és Bagó Ákos, a Nádas Beach tulajdonosa hívta életre és koordinálja azt a közelmúltban indult gyűjtést, melynek célja, hogy Sanyi részére megvehessék a házat. – Évek óta kísérem figyelemmel Sanyi sorsát, korábban szociális munkásként segítettem őt. Látom azt az önzetlenséget, amivel embertársai felé fordul, és ezt sajnos sokan kihasználták. Az önkormányzat nagyon sokat segített már neki, de most közösségi összefogásra van szükség ahhoz, hogy otthon kerüljön egy jó ember feje fölé. Ezért kezdtünk gyűjtésbe, ami nagyon sok embert mozdított meg Sanyi­ért – fogalmazott Bagi Tímea és hozzátette, hogy annyira megindította a helyieket Sanyi helyzete, és úgy szeretik őt, hogy még a rászorulók is hoztak adományt. Bagó Ákos hozzátette, hogy nemcsak a helyiektől, hanem más településekről, például Kecskemétről, Szolnokról és Budapestről is kaptak segítséget. Sőt, külföldről is érkeztek utalások. A koordinátorok elmondták, hogy mindent megtesznek azért, hogy Sanyi végre lelke jóságához méltó otthonra leljen, de arra is kiemelt figyelmet fordítanak, hogy megvédjék Sanyit az őt kihasználók ellen. Ezért a befolyó összeget egy városi közalapítványon keresztül kezelik, és a háza is alapítványi tulajdonba kerül, örökös haszonélvezeti joggal. Sanyi külön kérése az volt, hogy a házat nevezzék el a Szeretet Házának, és ha ő már nem lesz, örökölje azt egy másik rászoruló. Így tulajdonképpen a Sanyi-ház alapját teszik le közösen. Bagi Tímea és Bagó Ákos bíznak abban, hogy Sanyi végre biztonságban, megfelelő környezetben és boldogan élhet majd. Szeretnék, hogy az összefogás jó példa legyen mindenki előtt és másokat is arra motiváljon, hogy segítsék a másik embert, tegyenek a közösség lakóiért. Amikor Sanyi kikísér bennünket a portáról, megosztja velünk, hogy mit tervez, ha az összefogás jóvoltából övé lehet a kis ház. – Egy nagy piros szívet festek a falra, amit két szárnyas angyal tart a levegőben. Alá pedig a Szeretet Háza felirat kerül. Mert innen sosem fog eltűnni a szeretet – mondja csillogó szemmel Sanyi. Szolnokon is gyűjtöttek Sanyinak Olvasóink korábban is találkozhattak azzal a szolnoki édesanyával, aki bár nevét nem szeretné nyilvánosságra hozni, lehetőségeihez képest rendszeresen igyekszik támogatni a bajba jutottakat. Most sem történt ez másként. – A facebookon láttam meg azt a posztot, melyben segítséget kértek Sanyinak – kezdte az édesanya, aki főállása és kisfia nevelése mellett, szabadidejében jótékonykodik. – Azonnal megosztottam a saját oldalamon, ahol jeleztem, hogy ismét nálam lehet leadni az adományokat. A fiatal hölgy elárulta, ezúttal is rengeteg helyről érkezett segítség. Vittek többek között ruhát, könyveket, tisztítószereket, ágyneműt, de volt, aki pénzt adott. – Még külföldről is küldtek tartósélelmiszer-csomagot – tette hozzá. Az édesanya elmondta, öröm, hogy ismét segíteni tudnak valakinek. – Amellett, hogy vannak olyanok, akikre mindig számíthatok az összefogásban, az is fantasztikus érzés, hogy ismeretlenek is rám bízzák az adományaikat. Ezeket általában személyesen juttatom el a rászorulóknak, mert fontos, hogy valóban a megfelelő helyre kerüljön a felajánlás – hangsúlyozta. Aki szeretné segíteni Csapó Sanyit abban, hogy megvásárolja és méltóképpen felújíthassa a házat, a Tiszakécske Városért Közalapítvány OTP Banknál vezetett 11732208-20035901-es számlaszámára utalhat támogatást. A gyűjtés koordinátora kéri, hogy a megjegyzés rovatba tüntessék fel az adományozók, hogy Csapó Sándor.