Először rendeztek kocsonyafesztivált Újszászon

Szombaton rendezték meg az I. Újszászi Kocsonyafesztivált a település főterén. Az esemény számos programmal, ínycsiklandó ételekkel, forró italokkal várta az érdeklődőket.

Az esemény egyik fő érdekessége a főző- és süteménysütő verseny volt, előbbin természetesen a kocsonya elkészítése kapott főszerepet. A hagyományos recept mellett különlegesekkel is bemutatkozott a kilenc csapat, melyek közül öt helyben, négy pedig még otthon, előre elkészítette az ízletes finomságot. A helyi versenyzők mellett a megye egyéb településeiről, sőt a Tápióságból is érkeztek indulók. Akadt, aki kacsamájas kocsonyával örvendeztette meg a háromfős zsűrit, mely kivétel nélkül a Szabadtűzi Lovagrend tagjaiból állt.

Akik az ízek mellett természetesen a tálalást is értékelték. A sütemények versenyében főként klasszikus nyalánkságok szerepeltek, mint például a zserbó. A nap folyamán hagyományos disznóvágást is tartottak, így hurkát és kolbászt is kóstolhattak a kilátogatók. Emellett felelevenítették a régi szokásokat is.

A farsangi időszak lezárásaként jelmezes felvonulást is rendeztek, megannyi jókedvű, színes és ötletes maskarába bújt gyermek érkezett a főtérre, hogy együtt űzzék el a telet. Volt detektívpáros, állatorvos, de akadt, aki például akváriumnak öltözött. Az ünnepélyes bemutatkozás után kiszebábégetéssel, körtánccal zárták a farsang farkát.

Az időjárás egész nap kedvezett a rendezvénynek, így nagyon sokan kilátogattak a helyszínre. A jó hangulatról a fellépők változatos műsorai is gondoskodtak. Emellett hazai árusok kínálták szebbnél szebb kézműves portékáikat. Akik pedig maguk szerettek volna valami különlegeset alkotni, azok számára a helyi, népi díszítőművészeti szakkör biztosított erre lehetőséget.