Először rendezték meg a Kreatívok Éjszakáját Jászberényben

A helyi kulturális és kreatív ipar számos szereplője mutatkozott be pénteken az első Kreatívok Éjszakáján Jászberényben, a Főnix Műhelyházban.

– A közösségi kezdeményezéssel a kulturális és kreatív gazdaságot szeretnénk fellendíteni Jászberényben és a térségben, piacot teremtve a helyi vállalkozások termékeinek – mondta az esemény megnyitóján Dukai Rita, a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A program a Jászberény által vezetett, tavaly április óta futó Stimulart nemzetközi projekt részeként valósult meg, melyet Dr. Földi Zsuzsanna szakmai vezető mutatott be az esten. A Főnix Műhelyház udvarán kézműves-alkotók egyedi portékái és gasztronómiai különlegességek várták az érdeklődőket. Sokan kíváncsiak voltak a különböző kreatív technikákra és az alkotás folyamatába is bekapcsolódtak a Jászsági Népművészeti Műhely Egyesület műhelyfoglalkozásain. Nagy Ildikó a nemezelés, Lukács Zsuzsanna pedig a papírfonás rejtelmeibe avatta be az alkotni vágyókat. A Jövőkép Alkotók Egyesülete művészei, Fejős László, Bíró Bogi és Farkas Edit festészeti technikákat, valamint a linómetszést mutatták be.

Szakmai fórumot is tartottak, melyen a kreatív iparban sikert elért vállalkozók osztották meg tapasztalataikat a résztvevőkkel. Bemutatták cégük életútját, ötleteikből sok kitartással hogyan valósították meg álmaikat. Az estet többek között a Birinyi Mesekör esti meséje, kapcsolódó programként a Haraykyru Band koncertje színesítette.