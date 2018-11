Elözönlötték a földeket a mezei pockok

A megye területének kilencven százalékán már most meghaladta a veszélyességi küszöbértéket a mezei pockok száma, az utóbbi hónapok száraz időjárása ugyanis kedvezett a kártevők elszaporodásának. A védekezés ellenük kötelező, és ezt a mostani időszakban lehet még hatékonyan megtenni, a szapora rágcsálók ugyanis télen háborítatlanul pusztítanak tovább a föld alatt.

– Ez az az úgynevezett ülőfa, amely a földhöz képest két méter magas, a teteje pedig háromszög alakú. Erre fel tud telepedni a ragadozómadár, innen figyeli a terepet, legalább kétszáz-kétszázötven méteres kört lát be – mutatja a pockok elleni leghatásosabb biológiai védekezés eszközét Hubai Imre Csaba. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke maga is biogazdálkodást folytat, ezért választotta ezt a vegyszermentes módszert a rágcsálók ellen. Lucernaföldjén ugyanis óriási károkat okoztak a kártékony állatok.

– Nagyon elszaporodtak a pockok az utóbbi hónapokban. Az a baj, hogy az egy hónapos mezei pocok már ivarérett, és nagyon gyorsan szaporodik. Mivel kevés volt a csapadék, mindenütt nagy számban jelenetek meg ezek a kártevők. Jelen pillanatban a teljes felszaporodás előtt áll a pocokállomány. Ez azt jelenti hogy a veszélyességi küszöbértéket meghaladta a megye területének kilencven százalékán. A következő lépés a veszélyességi küszöbérték után az, hogy már nagy tömegű szaporodás következik be. Vagyis, ez az utolsó időpont, amikor még hatékonyan lehet ellene védekezni – figyelmeztet az elnök.

A mezei pocok elsősorban az álló lucernában, és az új, vagyis őszi vetésű repcében, valamint az őszi gabonafélékben okoz kárt. A hideg időjárás ráadásul nem befolyásolja az életvitelét, a helyzeten kizárólag a hirtelen lehulló nagyobb mennyiségű, legalább 150-200 milliméter csapadék javíthatna. Csak ekkora mennyiség lenne az, ami kiöntené a rágcsálókat a lyukakból. Télen a hótakaró alatt is háborítatlanul károsítanak, ezt ráadásul nem érzékeli a gazda. Ezért fontos, hogy még most, a tél beállta előtt védekezzenek a földtulajdonosok, ami egyébként a növényvédelmi tevékenységről szóló rendelet szerint kötelező. Kártérítés erre a fajta kárra nem jár.

Hubai Imre Csaba hangsúlyozza, a mezei pockok a nem megművelt területeken szaporodnak el először, így nem csak a gazdálkodóknak, hanem minden földtulajdonosnak, földkezelőnek védekeznie kell a rágcsálók ellen.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a múlt héten küldött ki felhívást az önkormányzatok jegyzőinek, tájékoztassák a gazdálkodókat a védekezés lehetőségeiről, amely lehet a fent említett biológiai, de vegyszeres módszer is. Utóbbi esetén két készítményt említ a felhívás, ebből az egyik engedélyköteles.

Már eddig is óriási károkat okoztak

– Jelenleg megyénkben a mezei pocok felszaporodásához kedvező környezeti tényezők hatására a kártevő fertőzöttsége megközelíti a 2013 hasonló időszakának egyedszámát. Különösen nagy számban van jelen lucernavetésekben, legelőkön, árok- és csatornapartokon, egyéb területeken, és elkezdett betelepülni azokra a területekre is, ahol már kikeltek őszi vetésű növények. A lucernavetésekben helyenként már jelenleg is 60-100 százalékos kipusztulást okozott a mezei rágcsáló, a „gyenge” kelésű őszi vetésű növényállományokba pedig megbecsülhetetlen pusztítást okozhat. A mezei pocok nem alszik téli álmot, egész télen, a kemény fagyok idején is, valamint a hótakaró alatt is folyamatosan táplálkozik, pusztítja a növényeket – áll a kormányhivatal közleményében.

