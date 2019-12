Első közös kiállítását szervezte meg mester és tanítványa

Ezekben a napokban nyílt meg a kunhegyesi református templomban Czupp Pál fafaragó népi iparművész, valamint Király Ferenc közös adventi kiállítása.

Jól ismeri hírportálunk olvasóközönsége a kunhegyesi faszobrász munkásságát, az 1956-os születésű iparművész harminc éve kezdett fafaragással foglalkozni. Ez idő alatt több mint ezerhatszáz alkotást készített, melyek megtalálhatók a világ huszonkét országának százhuszonöt városában. Jelenleg egy kiállítása is megtekinthető az Országos Betlehemi Pályázat keretében a budapesti Duna Palotában.

– Húsz év alatt harmincnál is több faragást készítettem a betlehemi témakörben. Ezek közül harmincegy darab látható most itt a református templomban – fogalmazott az alkotó, hozzátéve: Az említett alkotások külön-külön már sok tárlaton megfordultak, de így együtt csak most kerülnek bemutatásra. Örömét tetézi, hogy éppen szülővárosában, Kunhegyesen. Határozott célja, hogy a tárlat anyagát ugyanebben az összeállításban minél több településre elvigye a közeljövőben.

Igyekszik megosztani tudását minden érdeklődővel, felnőttel és gyermekkel egyaránt. Szívesen tart bemutatókat és foglalkozásokat, például a kunhegyesi Legénybot Alkotótáborban, ahol egy hét alatt több gyermeket is bevezet a fafaragás világába.

– A mostani kiállítás különlegessége, hogy egyik tanítványom, Király Ferenc is bemutatkozik két nagyon szép alkotásával, ami büszkeséggel tölt el – jegyezte meg.

Az adventtől vízkeresztig elérhető tárlat létrejöttében közreműködött Nagy Kálmán, a Kunhegyesi Református Egyházközség lelkipásztora és Barabás Botond, a szolnoki Szigligeti Színház színművésze.

A kiállítás végig kíséri Jézus Krisztus életét, a születéstől a mennybemenetelig. Éppen harminchárom alkotás látható a kiállításon, mely a véletlen szerencse műve.

– Harminc éve farag, így harminc plusz egy alkotást hozott Pali, jómagam egy éve faragok, így egy plusz egy faragást hoztam el. Így jön ki a krisztusi kor, a harminchárom – magyarázta Király Ferenc.