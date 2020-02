Elsőként megyénkbelieknek ítélték oda a rangos elismerést

Az Értékteremtő Közösségekért díjjal ismerték el egy-egy megyénkbeli személy és szervezet munkáját. Ez annak a szervezetnek adományozható, melynek értékteremtő, értékmegőrző tevékenysége példaértékű. Továbbá annak a természetes személynek, aki a közösség vagy közösségek ilyen irányú tevékenységét elősegíti, támogatja, vagy munkájával hozzájárul a civil szervezetek magas színvonalú működéséhez.

A Miniszterelnökség által közzétett felhívás alapján bárki tehetett javaslatot. Huszonhat civil szervezettől és huszonegy természetes személytől érkezett be érvényes jelölés hazánkból, illetve Kárpátaljáról és Délvidékről.

A bírálóbizottság véleménye alapján az elismerést civil szervezetként a zagyvarékasi Életjel Mentőkutyás Kutatóegység, magánszemélyként pedig dr. Nagyné Varga Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa igazgatója, a Szolnok Városi Civil Tanács elnöke érdemelte ki.

A díjat a Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át a minap Budapesten. Gulyás Gergely hangsúlyozta: az elismeréssel szeretnék megköszöni egy nagyszerű közösség és egy nagyszerű személyiség hosszú éveken át tartó, a nagyközönség számára csupán néhány pillanatban nyilvánvalóvá váló, ugyanakkor semmivel nem pótolható munkáját. A közösségek jelentik a legnagyobb emberi erőforrást, kapcsolati hálót az egyén, a helyi közösség és a nemzet egésze számára is.

A díjazottakat méltatva rámutatott, hogy Nagyné Varga Ilona sokat tett azért, hogy az önkormányzat és a civil szervezetek értsék és segítsék egymás munkáját, miközben mindenki megtarthatta a saját álláspontját és elláthatta saját feladatát. Az Életjel Mentőkutyás Kutatóegység 1994 óta több mint ezer éles bevetésben vett részt hat országban.

– Nagy megtiszteltetés, hogy ebben a kategóriában az országban elsőként én kaptam meg ezt a díjat – vallotta meg dr. Nagyné Varga Ilona. – Pályafutásom alatt több szakmai közösségben is dolgoztam, fejlesztettem e közösségeket a legjobb tudásom szerint. Most a Szolnok városi civil szervezetek segítéséért ítélték oda ezt az elismerést. Lokálpatriótaként ennek külön is örülök.

– A szolnoki civil szervezetek egy önszerveződési folyamat eredményeként 20 évvel ezelőtt szerveződtek kerekasztalokba, ezek vezetőiből Civil Tanács alakult. A város önkormányzata lefektette a Civil Stratégiát, amit közösen alakítottunk ki, partnerségben. A partnerség mindig kihívás, hiszen különböző szempontokat, érdekeket kell egyeztetni. Azon vagyunk, hogy a közös értékek – szolidaritás és lokálpatriotizmus – mentén valódi összefogásban tudjunk működni. Fontos azt is kiemelni, hogy e célok érdekében kiváló munkatársakkal dolgoztam együtt – tette hozzá a díjazott.

Az Életjel Mentőcsoport immár negyedszázada működik, tevékenységükről nem egy cikk jelent meg hírportálunk hasábjain is.

– Meglepetés volt, hogy mi kaptuk a díjat, természetesen nagyon örültünk neki – nyilatkozta Turi László, a mentőcsoport vezetője. – Ez is azt mutatja, hogy jól végeztük huszonöt éven át a munkánkat. Az elismerés mindenképpen motiváló erő, a következő negyedévszázadra is kitart.