Elsősorban anyagi támogatást nyújtanak az önkormányzatok

Komoly költségeket ró a családokra az iskolakezdés. A füzetek, ceruzák, vonalzók és egyéb apróságok sorát kell beszerezni szeptember előtt. Megyénk számos önkormányzata iskolakezdési támogatással segít. Akadnak olyan települések, ahol füzetcsomaggal, de vannak, ahol pénzösszeggel támogatják a családokat.

A Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola diákjainak – több mint száz tanulónak – füzetcsomagokat szereznek be.

– Tavaly próbáltuk ki először, és úgy tűnik, bevált. Az osztályfőnökök összeírják az igényeket, hány diáknak, milyen típusú füzetek kellenek. Az igazgatói titkárságon leadják, akik eljuttatják az önkormányzathoz a listát. Így garantáltan minden gyermek azt kapja, amire szüksége van, és a szülők sem esnek bele abba csapdába, hogy rosszat vesznek – részletezte Varga József, a település vezetője.

– A tanárok is szeretik, a szülőknek viszont nemcsak anyagi segítség, hanem időt is takarítunk meg nekik, hiszen a nyár utolsó napjait nem a tanszervásárlással kell tölteniük – hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy az elsősök beiratkozási támogatást is igényelhetnek, melynek összege gyermekenként negyvenezer forint.

Több mint száz diákot érint a tanévkezdési támogatás Cserkeszőlőn is. A kérelmeket még júliusban lehetett benyújtani. Az általános iskolások húsz-, míg az óvodások nyolcezer forintot kaphatnak.

Kuncsorbán is támogatja az önkormányzat a tanulók iskolakezdését. Stassné Ullár Hajnalka polgármester elmondta, eddig nyolc kérelem érkezett be hozzájuk, ami tizennégy diákot érint.

– Július 1-jétől szeptember 30-áig igényelhetik a támogatást a rászoruló családok. Az elbírálás a meghatározott jövedelemhatárok alapján történik. A támogatás összege gyermekenként húszezer forint. A kérelemhez jövedelemről, illetve tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást szükséges csatolni – magyarázta a település vezetője.

Nagykörűben minden kérelmet pozitívan bíráltak el.

– Húsz középiskolás, hetvenhat általános iskolás, negyvenkét óvodás, harminchárom bölcsődés vagy kisebb gyermek kapott úgynevezett tanévkezdési, iskolakezdési támogatást – felelte érdeklődésünkre Túri Tibor. A település polgármestere hozzátette, fejenként mintegy tizenkétezer forint értékben tudnak támogatást nyújtani. A költségeket – nagyságrendileg kétmillió forintot – az önkormányzati szociális keret terhére használják fel.

– A csomagok összeállítása a tanárok, illetve óvodapedagógusok, bölcsődei nevelők kérése alapján történt. A beszerzésben egy helyi vállalkozó segédkezik, és a csomagokat augusztus végén osztjuk majd ki – emelte ki a településvezető.

– Újszászon minden első osztályos tanuló egy, a város címerével ellátott pólót kap ajándékba – tudtuk meg Dobozi Róbert polgármestertől. Ezt a hagyományt tavaly vezették be.

– Emellett nemrég döntöttünk arról, hogy amennyiben újra digitális oktatás lesz az iskolákban, akkor internet-előfizetéssel fogjuk támogatni a rászoruló családokat a veszélyhelyzet idejére – mondta Dobozi Róbert.

– Tavasszal kaptak ugyan laptopot az intézményektől a tanulók, de voltak olyan gyermekek, akik mégsem tudtak részt venni a digitális oktatásban, mert nem volt otthon internetjük. A támogatás azt jelenti, hogy mobilinternetet adunk a családoknak, és az önkormányzat fizeti az előfizetést. Az eszköz pedig addig maradna náluk, ameddig csak szükséges.

Tiszajenőn is támogatják az iskolásokat, óvodásokat. Virág József polgármester arról tájékoztatott, hogy a települési létfenntartási támogatás részeként a jenői gyerekek beiskolázásához az oktatási intézmény jellegétől és a családok anyagi helyzetétől függően tíztől negyvenezer forintig terjedő összeggel segítik a gyerekeket, fiatalokat. Ez több mint száz családot érint.

Csataszögön több mint hetvenen kértek támogatást az iskolakezdéshez. Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester arról számolt be, hogy az óvodástól a felsőfokú tanulmányokat folytatókig öt-, tíz-, illetve tizenötezer forinttal segítik a családok tanévkezdését. A pénzeket jövő hét kedden osztják ki az igénylőknek.

Hunyadfalván tizennégy–tizenöt óvodás, általános iskolás és szakközépiskolás gyermeket nevelő család kért támogatást az iskolakezdéshez. Vékonyné Házi Eszter polgármester kifejtette, hogy nyolc–tizenegyezer forintot kapnak az igénylők.

– Vezsenyen folyamatosan érkeznek be az igények – tudatta Szabó Ferenc polgármester. Minden iskolatípusban tanuló után kérhettek támogatást. Egységesen húszezer forint körüli összeggel szokták segíteni az érintett családokat.