Elszaporodtak a patkányok Kengyelen

Tegyék rendbe a portát és évente legalább kétszer irtsanak – erre hívta fel a kengyeli lakosok figyelmét a helyettesítő jegyző a patkányok elszaporodása miatt. A rágcsálók leginkább az olyan helyeket kedvelik, ahol a közelben állatokat tartanak, és az elhanyagolt, üres ingatlanokat. Csakhogy a lakatlan házak tulajdonosait nagyon nehéz utolérni, és ha nem sikerül, az irtást elvileg az önkormányzatnak kellene elvégeznie, ahogy a közterületeken is. Kérdés, miből, hiszen a település tavaly szeptember óta csődeljárás alatt áll.

A lakosság és az önkormányzat munkatársai is észlelték, hogy az utóbbi időben elszaporodtak a patkányok a településen. A fertőző betegséget is terjesztő rágcsálók leginkább az elhagyott, elhanyagolt portákra költöznek be, majd onnan szélednek szét a környékbeli ingatlanokra, főleg oda, ahol jószág, emiatt élelem is van.

– Az üresen álló házaknak is van tulajdonosa, ha ott van a patkányok fészke, akkor előfordulhat, hogy az önkormányzatnak kell irtani, de akkor is a tulajdonos költségére – hiszen ez az ő kötelessége lenne. Az a baj, hogy nem elég magánál a háznál irtani, a környéken is szükség van rá, mert könnyen átfészkelnek más portákra – válaszolta kérdésünkre dr. Bartók László, Kengyel helyettesítő jegyzője. Csakhogy az üres ingatlanok tulajdonosait nem mindig sikerül utolérni.

– Az ingatlan-nyilvántartás alapján megkeressük a tulajdonost, ha nem találjuk meg, mert nem elérhető, akkor nekünk kell gondoskodnunk az irtásról. Ez egy hosszadalmas procedúra, például a bejutáshoz hatósági tanú is kell. Szerencsére ilyenre még nem került sor, bízunk benne, hogy mindig megtaláljuk a tulajdonosokat, és zöld ágra tudunk vergődni velük – tette hozzá dr. Bartók László. Elmondta, a patkányok irtása a saját ingatlanon lakossági kötelezettség, ám mivel komoly közegészségügyi vonatkozásai vannak, egyes esetekben az önkormányzatnak is be kell avatkoznia. Vagyis, ha a lakos nem gondoskodik róla, az önkormányzatnak kell valamilyen úton-módon megoldania a helyzetet.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok és közterületek rágcsálómentesítése viszont mindenképpen a helyhatóság feladata.

– A költségvetésen belül patkányirtásra konkrétan nincs előirányozott keret. Jelenleg adósságrendezési eljárás alatt áll a település, ezért meg kell szorítani a nadrágszíjat, de erre mindenképpen szánni kell. A rovar- és rágcsálóirtást csak szakember végezheti. Nehéz ilyet találni, és nem is olcsó, ráadásul ezt egyszer nem is elég megcsinálni, utána ki kell menni megvizsgálni, hogy hatásos volt-e az intézkedés, vagyis hosszadalmas a folyamat. Vala­milyen szinten szélmalomharc is, mert a problémát nem lehet teljesen megszüntetni – hangsúlyozta a jegyző, aki azt is elmondta, a rágcsálók irtásának több módja is van, melyet a szakemberek úgy választanak meg, hogy figyelembe veszik a környezet adottságait.