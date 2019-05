Elszaporodtak a vaddisznók Tiszasülyön

Komoly gondot okoznak az utóbbi időben Tiszasülyön a vaddisznók. Az elszaporodott állatok előszeretettel túrják fel a környékbeli gazdák földjeit, jelentős kárt okozva a vetésben. Védekezni ellenük nem könnyű, a földművelők a vadászokkal közösen igyekeznek megoldást találni a problémára.

Vizi Lászlónál közel húsz hektáron ették ki a vetést a vaddisznók, ezért újra be kellett vetnie az egészet. Még ott is megjelentek a túrásnyomok, bár az már elhanyagolható az előzőekhez képest.

– Ez volt az első olyan év, mikor ekkora kárt okoztak – árulta el a gazda. – Igaz, a szokottnál korábban vetettük el a kukoricát, ez is közrejátszhatott, de nagyon sok a környéken a disznó. A vetőmagot, munkát, műtrágyát összeszámolva, másfél millió forint körüli a károm.

– Az új vetés már megnőtt annyira, hogy talán már nem bántják. A napraforgómba is beletúrtak, bár azt nem ették ki, ám ott korábban kukorica volt, elhullott szemeket kerestek. Az ősztől viszont nagyon félünk, a csövező kukoricában nagy kárt tehetnek, ott már meg se látjuk őket – adott hangot aggodalmának Vizi László.

Még messze az az idő, hogy termést hozzon a kukorica, de máris óriási a vadkár a vetésben, hívta fel rá a figyelmet Fekete József, a Tiszasülyi Gazdakör elnöke.

– Nagyon elszaporodtak a vaddisznók, ritkítani kell őket, mert katasztrofális kárt fognak okozni. Olyan helyeken is felbukkantak már, ahová korábban nem járkáltak, most a falu közvetlen határában is turkálnak.

– Nagyon sok a környéken a búvóhely is, ahol meg tudják húzni magukat, de nagyjából tudjuk, merre laknak. Később, ha megnő a kukorica, még inkább el tudnak rejtőzni. Szerencsére jó a kapcsolatunk a helyi vadásztársasággal, a problémára pedig csak összefogással találhatunk megoldást – hangsúlyozta az elnök.

– A tavalyihoz képest legalább a duplájára nőtt a vaddisznók száma – mutatott rá Tari Mihály, a Szőke Tisza Vadásztársaság elnöke.

– Korábban ilyen komoly gondunk még nem volt velük. Egy disznó egy éjszaka alatt akár fél hektárnyi területet is képes kitúrni. A társaság az előző évhez képest kétszer annyi alkalommal volt már kint a földeken vadkárt elhárítani. A földtulajdonos bejelentett kárát, a jogszabály szerint kötelesek vagyunk megtéríteni, így nekünk is érdekünk, hogy minél kisebb pusztítást végezzenek a vadak.

– Olyan területeken is jelen vannak a vaddisznók, ahol 15-20 éve nem találkoztunk velük – erősítette meg Szentiványi Imre is. – Ez erős konfliktusforrás lehet a gazdák és a vadásztársaság között, hiszen ha belegondolunk, egy hektár kukorica minimális költsége 150 ezer forint, így egyik oldalnak sem mindegy, mennyi a veszteség. Fekete József nagyon jól összefogja a gazdálkodókat és a vadászokat, úttörő munkát végez a közös megoldáskeresésben – emelte ki.

A napokban tartott összejövetelre a Tiszasülyi Gazdakör meghívta a Szőke Tisza Vadásztársaságot is, hogy megvitassák, mit tudnak tenni a vadkár mérséklése érdekében.

Szó esett róla, hogy a gazdák egyénileg és a földtulajdonosi közösség is gázágyúkat fog kihelyezni, amivel riasztják a vadakat. Az élőhelyeket közösen felkutatják, megpróbálnak minél több állatot kilőni. Kamerák is vannak kihelyezve, a felvételek árulkodnak a disznók mozgásáról.

Biológiai riasztással is próbálkoznak

Jelenleg kísérletezünk olyan módszerekkel, ami elriasztja a disznókat – számolt be róla Szentiványi Imre.

– Van egy folyékony biológiai szer, ami ha a vaddisznó szájába kerül, olyan keserű, undorító ízérzetet vált ki, hogy az állat inkább otthagyja a területet. Próbálkozunk azzal, hogy a vetőmagot bevonjuk ezzel a szerrel, a már kikelt növényt kezeljük vele, illetve egy adott területre juttatjuk ki erős hígításban, és megnézzük, hogy adott időszakban ez mennyire bizonyul eredményesnek.

– Persze ez is felvet kérdéseket, hiszen ha egy bizonyos terület nyolcvan százalékát e szerrel kezelünk, akkor a maradék húsz százalékra szorulnak vissza az állatok, ott jelentkezik az összes kár… A Tisza vízállása is magas, a hullámtér is a vadászterület része, így az innen kiszorult vad is felbukkan a szántóföldeken. De egy átlagos disznó 30–40 kilométert is képes megtenni egy éjszaka alatt.