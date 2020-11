Emelkedett a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja Szolnokon

A koronavírus szennyvízben mért koncentrációja a 46. heti adatok alapján Szolnokon emelkedő tendenciát mutat – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán. A megyeszékhelyen a változás tendenciája stagnáló.

A szennyvíz vizsgálata mindazokról információt szolgáltat, akik ürítik a kórokozó örökítőanyagát, a tünetekkel rendelkező fertőzöttek mellett, a tünetmentes és gyenge tünetes fertőzöttek számáról is.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ közlése szerint a vizsgálatok megerősítik, hogy a koronavírus jelenléte továbbra is elterjedt az ország egész területén. A hivatal kéri, hogy aki a vírusra jellemző tüneteket tapasztal magán, ne menjen közösségbe, maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Kiemelik, továbbra is fontos a legalább 1,5 méteres távolság megtartása, a védőmaszk viselése, továbbá a gyakori kézmosás is.

