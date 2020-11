Emelőkosaras járművet szerezhet be az kőteleki egyesület

Új járművel gazdagodhat az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A Tisza-parti településen működő szervezet sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében, melynek köszönhetően ötmillió forintot fordíthatnak majd egy új emelőkosaras jármű vásárlására.

– Készen van a támogatói szerződés, beküldtük a szükséges dokumentumokat, ha minden rendben, minden aláírás a helyére kerül, akkor megkapjuk majd a pénzt – mondta el érdeklődésünkre Visnyei Zoltánné.

Az egyesület elnöke hozzátette, korábban már körbenéztek a „piacon”, felmérték, hogy mennyibe kerülnek ezek a járművek, honnan, hogyan tudják beszerezni az autót.

– Külföldről vásároljuk meg a járművet, valószínűleg Ausztriából, Németországból, esetleg Hollandiából szerezzük majd be. A jármű tíz évesnél nem lehet korosabb, a beszerzésre a 2021-es esztendő áll majd rendelkezésünkre – számolt be a részletekről. Nagy lehetőség az új jármű beszerzése az egyesületnek.

– Az emelőkosaras járművel lehetőség lesz például veszélyes fák eltávolítására is. A szakképesítéssel rendelkező kollégáink munkáját nagyban segíti majd a jármű – emelte ki az elnök. Mint elmondta, jelenleg is számos eseményhez vonulnak és önálló beavatkozó szervezetként sok problémát elhárítanak. Tiszasüly, Kőtelek, Hunyadfalva, Nagykörű és Csataszög a körzetük, ezekre a településekre jóval korábban kiérnek, mintha a szolnoki tűzoltókat indulnának el, így működésüknek van létjogosultsága. Szerencsére az érintett települések önkormányzatai is tudják ezt, így rendszeresen kapnak tőlük is támogatást. Emellett a hivatásos tűzoltósággal lévő együttműködési megállapodásunk és pályázatok biztosítják a működésünket.

– A kőteleki önkormányzat egyébként teljesen mellettünk áll, a településvezetés is dolgozik azért, hogy önkormányzati tűzoltóságként működhessünk a jövőben. Nekünk is ez a célunk – emelte ki Visnyei Zoltánné. Ennek eléréséhez azonban még sok tennivaló van. Egyik legfontosabb a személyi feltételek fejlesztése. Jelenleg mintegy húsz fővel működik az egyesület, a vonulható létszám ennél kisebb sajnos, így több emberre lenne szükség.

– Várjuk és szívesen fogadjuk azokat, akik velünk dolgoznának – tette hozzá az elnök asszony.