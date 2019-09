Emlékballagást rendeztek a megújult Öreg Iskolában

Tarisznyával a vállon, virággal a kézben léptek ki szeptember 21-én a jászjákóhalmi Öreg Iskola ajtaján a hatvan évvel ezelőtt elballagott osztály egykori tanulói. Ez a nap azért is különleges, mert száztizenegye éve ugyanekkor nyitotta meg kapuit az iskola. A jeles évfordulóra pedig megújult a sokáig romosodó régi épület, amihez a helyiek ezer szállal kötődnek.

Ragyogó őszi napsütésben érkeztek meg az Öreg Iskolához a hatvan évvel ezelőtt végzett egykori diákok az emlékballagásra. A véndiákok tarisznyával a vállon, virággal a kézben várták, hogy újra felcsendüljön a „Ballag már a véndiák” című réges-régi nóta. Hat évtizeddel ezelőtt, amikor elbúcsúztak az Öreg Iskolától, reménykedve néztek a jövőbe és talán akkor még nem is sejtették, hogy mi vár majd rájuk. Örömöt, boldogságot és sikereket, ám olykor bánatot és kudarcot is adott az élet valamennyiüknek, de hittek abban, hogy legyőzik a nehézségeket. Évek múlásával újra összejöttek.

– A hatvan éves osztálytalálkozót és az emlékballagást úgy időzítettük, hogy az Öreg Iskola felújításának átadási ünnepségével egy időpontra essen – mondta László Józsefné, az osztálytalálkozó egyik szervezője.

– Nagyon nehéz megilletődés nélkül beszélni az iskolás évekről, hiszen ennyi idő után is számtalan emlék él bennem. Negyvennégyen ballagtunk akkor, a találkozóra most tizennyolcan jöttek el. Örülünk, hogy szeretett osztályfőnökünk, Kiss Józsefné is velünk ünnepelhet. Az ország, illetve a világ másik felén élő régi osztálytársainkkal interneten keresztül vettük fel a kapcsolatot, így Sopronból és Amerikából is tudtak hozzánk kapcsolódni és köszönthettük egymást – mesélte László Józsefné.

– Rengeteg szeretetet kaptam a gyerekektől és hálás vagyok, hogy újra itt lehetek – jegyezte meg Kiss Józsefné nyugdíjas pedagógus, aki négy évet tanított Jászjákóhalmán, majd Jászberénybe került.

A régi diákok ezer szállal kötődnek a száztizenegy éves Öreg Iskolához, aminek hosszú idő óta romosodó épülete nemrég kívül-belül megújult és közösségi térként funkcionál a településen. Az emlékballagást megelőző beszélgetésen előkerültek a régi fényképek is és a véndiákok néhány órára időutazást tettek a múltba. A csínytevésekben persze a fiúk jártak az élen. Az egyik legendás történet szerint a fiúk közül néhányan kifigyelték az igazgatót és társait kártyázás közben. Majd egy át nem gondolt ötlettől vezérelve a fiúk a helyiség ajtaját úgy bekötözték, hogy a kártyázók csak az ablakon keresztül tudtak kijönni onnan.

– Ezek után „véletlenül” berendeltek az igazgatói szobába, ahol nagyobb pofon volt számomra az, amikor azt kérték, hogy hívjam be az édesanyámat az iskolába. Mindez persze ma már csak legenda… – idézte fel a régi esetet Balkányi József.