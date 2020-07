Emléktáblával tisztelegtek a szolnoki hölgy helytállása előtt

A vártemplom falán ezekben a napokban helyeztek el emléktáblát Galgóczy Erzsébet tiszteletére. Az eseményen a szolnoki hölgy hőstettéréről is megemlékeztek.

Erzsébet mindössze tizennégy éves volt, amikor 1919-ben román csapatok lőni kezdték a vártemplomot. Mégis úgy döntött, kimenekíti a templom legnagyobb kincsét, az Oltáriszentséget. A százegy évvel ezelőtti hadi eseményeket Máthé György szolnoki esperes-plébánossal idéztük fel, aki mint mondta, Galgóczy Erzsébet már gyermekkorában is sokat szenvedett, de az igazi megpróbáltatás akkor érte, amikor az előrenyomuló románok a megyeszékhelyre támadtak, és tűz alá vették a vártemplomot is.

– Amikor már a templomban tartózkodott, akkor lőtték be a tornyot, mely a lövés hatására bedőlt a kórus elé. Az, hogy a támadás idején odabent volt, egyúttal azt is jelenti, hogy ő az egyetlen szemtanúja ennek a cselekménynek a templombelsőben – mutatott rá a plébános. Majd hozzátette, az épület ekkor számtalan lövedéket kapott, mivel elhelyezkedése okán figyelőállás működött benne. Galgóczy Erzsébet végül egy ágyúgolyó ütötte résen jutott ki az Oltáriszentséggel, amit aztán a Zagyván átúszva óvott meg.

– Életét és rendkívüli tettét nemrég egy negyvenperces filmben is feldolgozták. A felvétel már a legnépszerűbb internetes videómegosztón is megtekinthető – tudtuk meg. Az összeállításban egyebek mellett azok a fotók is láthatóak, melyek a romos vártemplomot, valamint annak ledőlt tornyát ábrázolják.