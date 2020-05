Enyhítették a korlátozásokat Szolnokon is

Szalay Ferenc, a megyeszékhely polgármestere ismét a közösségi oldalán fordult a lakossághoz.

Videós üzenetében kihangsúlyozta, hogy a kijárási korlátozást vidéken megszüntették ugyan, de a járvány még nem múlt el. Ahogy eddig is, úgy most is felhívta a szolnokiak figyelmét a legfontosabb változásokra:

A maszk viselése immár országosan kötelező üzletekben, hivatalokban, zárt tereken, valamint buszokon és vonatokon!

Hétfőtől megnyitnak a tiszaligeti teniszpályák Szolnokon.

A kültéri sportpályákat folyamatosan fertőtlenítik, takarítják, majd fokozatosan megnyitják.

Május 9-től fertőtlenítés és tavaszi karbantartás után a játszótereket fokozatosan nyitják meg.

Szigorúan telefonos egyeztetést követően, időpont kérésével újra felkereshetik személyesen háziorvosunkat, fogorvosunkat.