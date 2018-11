Épül az új zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem Berekfürdőn

Öt helyi embernek ad majd munkát a bereki zöldség-, gyümölcsfeldolgozó-üzem. A létesítmény a héthektáros önkormányzati kertészetben megtermelt javakat dolgozza majd fel, Sári Réka üzemvezető irányítása alatt.

– Hét éve indította el az önkormányzat a közmunkaprogram keretében a kertészetét, ahol mára több száz mázsa terményt termel meg a tizenöt dolgozó. Az elmúlt években fokozatosan fejlesztettünk, gépeket vásároltunk, megoldottuk a területen az öntözést, több mint ezer négyzetméternyi fóliasátrat építettünk, melyek télen is fűthetőek – sorolta Molnár János polgármester.

Mint kiderült, a hét hektáron mindent megtermelnek, ami a közétkeztetési konyha és a szállodák számára kell, de a lakossági értékesítésük is folyamatos. Karsainé Erős Ilona agrármérnök irányításával majd harmincféle zöldséget termeltek idén is, a paradicsomtól kezdve a zöldbabon, burgonyán, uborkán, fűszerpaprikán át a káposztafélékig dolgozók, akik több száz mázsa termést betakarítottak, és amit lehetett, betároltak.

A helyi piacon napi szinten szerveznek értékesítést a lakosságnak is, de szeretnének a környező településekre is eljutni, hiszen a megtermelt mennyiségből bőven jut eladásra.

– Arra törekszünk, hogy egész évben biztosított legyen az étkeztetéshez szükséges zöldség-gyümölcs, hogy ne csak szezonálisan tudjuk azt biztosítani, így kerestük a továbblépés lehetőségét. Először a volt fedett fürdő elbontott épületéből téli tárolót alakítottunk ki a kertészetben.

– A következő lépésként szamóca- és málnaültetvénnyel és több száz gyümölcsfával növeltük a kertészeti választékot. Mivel az eltarthatóság egyik módja a minél nagyobb fokú feldolgozottság, így pályáztunk egy zöldség-, gyümölcsfeldolgozóra. Ez most készül. Itt már hamarosan kezdjük a káposztafélék, a cékla savanyítását, a későbbiekben pedig szörpök, lekvárok készítését. Ehhez újabb ötszáz barackfát telepítünk, és hatszáz tő, egész évben termő málnát is vetünk, melyet most ültetünk el.

– Az értékesítésnél a jövőben két irányt tervezünk – folytatja a településvezető. – Minél több mennyiséget helyben szeretnénk eladni, főleg a nagy kiszerelésű termékeket a közétkeztetés, a szállodák, éttermek részére. A lakosságnak normál kiszerelésben árusítunk majd, míg kis kiszerelésben az idejövő vendégeknek töltenénk szörpöt, lekvárt a speciális üvegekbe. Ez utóbbiakat reményeink szerint majd a megépítendő kis hutában állítanánk elő, hogy a szörpöket, lekvárokat ajándékként is haza tudják vinni a vendégek.

Az üveggyár területéből is kapnak

– Elkelt az évek óta pusztuló volt üveggyár területe, és az új tulajdonos megkeresett bennünket – mondta Molnár János. A területen lévő 1. számú gyógyvizű kutunkat kilencven éve fúrta Pávai Vajna Ferenc. Ez, és a környezetében lévő kétszáz négyzetméteres terület osztatlan közös tulajdonban volt eddig, az új tulajdonos a kút és környékét az üzemeltetését végző Berek-Víz Kft.-nek adta át. A gyár bejáratánál megmaradt épületeket – irodaház, ebédlő, 1-es huta, porta – pedig önkormányzatunknak. Az 1-es huta helyén a későbbiekben lehetne látványkemencét beindítani, bemutató jelleggel, ami idegenforgalmi szempontból is kuriózum lenne a környéken. Ezt csak pályázatból tudjuk majd megvalósítani, ez a következő öt-tíz év feladata – mondja a településvezető.