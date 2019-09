Érdekes programokat rendeztek a szolnoki Kulturális Örökség Napján

Több intézmény is tárt kapukkal várta az érdeklődőket a hétvégén a megye­székhelyen a Kulturális Örökség Napja alkalmából. A Damjanich János Múzeumban és a Verseghy Ferenc Könyvtárban például olyan helyiségekbe is bepillantást nyerhettek a látogatók, ahová a hétköznapokban nem. A víz- és csatornaműveknél pedig a víztisztítási technológiát is megismerhették.

A Hotel Tisza Étteremben, a Hild Viktor Könyvtárban, a megyei levéltárban és a Szolnoki Vasúti Almáriumban különféle kiállítások és előadások szerepeltek a programok között, de az egyházi intézmények is várták a látogatókat a hétvégén, illetve az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ is szervezett eseményt erre a napra. A filmek szerelmeseinek a TISZApART Mozi kitűnő választás volt, hiszen itt minden korosztály talált kedvére valót, és kár lett volna kihagyni a megyeszékhely egyetlen földalatti bunkerében berendezett a Légoltalomtól a katasztrófavédelemig című állandó kiállítást is. Az esti órákban a Talifish Teaház és Klubban az irodalmi felolvasóest és a papírékszer-készítés mellett a csocsó, pingpong és biliárdasztalok is gondoskodtak a jó hangulatról.