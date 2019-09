Éremmel tért haza a világversenyről a festő-dekoratőr Olivér

A magyar csapatot erősítette a Worldskills 2019 versenyen Simon Olivér, a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakgimnáziuma festő-dekoratőr tanulója, aki kiválósági éremmel tért haza. A fiatalember újabb versenyeken is indul majd, de tudja, a szakmai alapokat még tanulnia kell.

– Először gépi forgácsolónak tanultam a Varróban, de tetszett a festő szakma is, így már akkor részt vettem szobafestő versenyen – árulja el Simon Olivér, aki miután végzett gépi forgácsolóként, maradt a Varróban festő-dekoratőrnek, mert szerinte ebben a szakmában nagyobb az önállóság, az alkotói szabadság. A kunmadarasi fiatalemberre már akkor felfigyelt szakoktatója, Kovács Sándor, aki foglalkozott vele.

– A versenyeken tapétázni kell, nézik a színkeverést, a díszlécjavítást, a szerkesztést, a kézzel kifestést, rajzolást. Ha ezt túlizgulom, és megremeg a kezem, akár egy milliméteren múlhat a győzelem – beszél a részletekről Olivér, aki ezen szeretne változtatni.

– Most úgy indultam neki a világversenynek, hogy nyerni akarok, és ezért mindent meg is tettem. A rutint előtte a négy válogatón megszereztem, így tudtam: a koncentrálásomon múlik minden. Egy ösztöndíjprogramnak köszönhetően heti három alkalommal készültem Budapesten a versenyre, így csak néha tudtam a szüleimnek segíteni. Lelkileg nagyon megviselt a sok távollét a szeretteimtől, de a cél, a világverseny ott volt előttem. Egy nyári intenzív felkészülés után utaztam ki Oroszországba, azon belül is Kazánba, Moszkván át, ahol májusban a tesztverseny miatt már jártam.

A szakmák olimpiáján hatvanhárom országból több mint ezerháromszáz fiatal mérte össze tudását.

– A magyar csapat egyetlen megyebeli festő-díszítő tagjaként versenyeztem. Megérkezésünk után, a nulladik napon megkaptam a versenyrészemet, ahol a falat elő kellett készítenem – glettelnem, újrafestenem – a másnapi versenyre. Magyarország mellett a világ országaiból Svájctól kezdve Franciaországon és Kínán át az Egyesült Arab Emírségekig huszonkét versenyző volt a szakmámban. A feladat tapétázás, ajtófestés, dizájnszerkesztés volt nagyítás-festéssel. Segített, hogy az esztergályosként tanult műszakirajz-olvasást be tudtam vetni. Volt egy szabad feladat, ott kiélvezhettem kreativitásomat is, a képbe beleszőttem Moszkvát is.

„Az eredményhirdetésen körülbelül negyvenezren voltunk a sportcsarnokban, ahol Putyin elnök zárta le a világversenyt.”

– Az erős mezőnyben négy versenymunkámmal sikerült kiválósági érmet szereznem, amit azok kaphattak meg, akik hétszáz pont felett teljesítettek. A magyar csapatból tizenegyen kaptuk meg – mondja Olivér, akinek az országos ösztöndíjprogram segíti továbbra is a felkészülését a következő nemzeti válogatóra, melynek tétje a jövő évi szakmák Európa-bajnokságán való részvétel Grazban.

Az iskolában pedig szakoktatója, Kovács Sándor foglalkozik vele, hiszen még sok szakmai ismeretet kell megtanulnia.