Erős hivatástudattal dolgozik a jászberényi rendőrkapitány

Rendőrnek lenni több, mint szakma. Olyan rendkívül összetett, kihívásokkal teli hivatás, ami a nehézségeken túl rengeteg pozitív élményt is ad – vallja dr. Nagy Ernő alezredes, a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője. Szakmai életútjáról, hivatástudatáról és céljairól is kérdeztük a közelmúltban kinevezett kapitányságvezetőt.

– Huszonegy éve szolgál a rendőrség hivatásos állományában. Mi motiválta pályaválasztásában?

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származom, középiskolai tanulmányaimat is ott végeztem. Családunkban soha nem volt olyan, aki a rendőri pályát választotta volna, én vagyok az első. Már egészen fiatalon erős belső igényem volt arra, hogy rend legyen az életemben és a környezetemben. Mindig úgy éreztem, hogy jó lenne tenni a jobb közbiztonságért, ezért érettségi után a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolába jelentkeztem. 1999. június 1-je óta vagyok a rendőrség hivatásos állományában. Járőrként kezdtem a pályafutásomat az Érdi Rendőrkapitányságon.

– Munka mellett tanult tovább, és ezzel párhuzamosan karrierje szépen ívelt felfelé. Hogyan került Jászberénybe?

– Hosszú út vezetett a kapitányságvezetői pozícióig, végigjártam a ranglétrát. 2004-ben végeztem el a Rendőrtiszti Főiskolát, majd Komárom-Esztergom megyében indult el tiszti pályafutásom. Tatabányára kerültem, ahol a főkapitányságon előadó, majd főelőadó, alosztályvezető lettem. Később a megyeszékhelyen a közlekedésrendészeti osztályvezető helyetteseként dolgoztam. 2014-ben helyeztek át a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságra, ahol a megyei forgalom-ellenőrző alosztályt vezettem. Ezután pedig a Szolnoki Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályát irányítottam három évig. Tavaly novemberben kerültem Jászberénybe megbízott kapitányságvezetőként, majd három hónappal ezelőtt, májusban megkaptam a kinevezésemet.

– Kihívásokkal teli munkáját erős hivatástudattal végzi. Mi határozza ezt meg?

– Azt gondolom, másként nem is lehet. Az elmúlt évek tapasztalatai, a nehézségek és a sikerek egyaránt megerősítettek abban, hogy rendőrnek lenni több, mint szakma. Aki ezen a területen dolgozik, az tudja, mennyire összetett, kihívásokkal teli hivatást választott, ami ugyanakkor nagyon sok pozitív élményt is ad. Járőrként tapasztaltam meg, hogy milyen rendőrnek lenni. Számos esetben részt vettem például betörő elfogásában. Ezek a sikerek és a segítségnyújtás ráébresztettek a munkánk szépségére. Talán egy kicsit közhelyesen hangzik, de közterületen szolgálva rengeteg jót tudunk tenni az emberekért. Baleseteket is helyszíneltem, ami lelkileg nagyon embert próbáló. Traumával, emberi életek elmúlásával találkozunk napi, heti szinten. Nagyfokú empátiára van szükségünk ahhoz, hogy ezeket a családi tragédiákat megfelelően tudjuk kezelni.

– Milyen célokkal érkezett Jászberénybe?

– A rendőrségnek minden évben megvannak a célkitűzései. Ezek alapján nincs nehéz dolgunk, hiszen adottak a főbb irányok, melyekben helyt kell állni a lokális rendőrségnek. A változó világhoz való alkalmazkodás miatt jelenleg struktúraátalakítás van folyamatban a Jászberényi Rendőrkapitányságon. De ez nem a humánerőforrást érinti, hanem munkahatékonysági beavatkozást jelent. Közterületi feladatainkat egy hatékonyabb szolgálatszervezési metodikával kívánjuk ellátni.

– A kapitányság tevékenységében közlekedésrendészeti és bűnügyi területen is évek óta nagy hangsúlyt kap a prevenció.

– Az előző kapitányságvezetőkhöz hasonlóan, magam is rendkívül fontosnak tartom a bűn- és baleset-megelőzési munkát. Úgy gondolom, hogy a céltudatos és szervezett prevenció hosszú távon meghozza az eredményét. A koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzetben ezeket a személyes találkozásokon alapuló programokat nem tudtuk megszervezni. A korlátozások feloldásával – a járványügyi szabályok betartása mellett – újra folytatjuk prevenciós tevékenységünket, mellyel minden korosztályt szeretnénk elérni. Véleményem szerint a közlekedésrendészet területén nem elég csak ellenőrzéseket végezni és szankcionálni, mert ezzel csak a tüneteket kezeljük. A különböző prevenciós kampányokkal, előadásokkal szeretnénk minél fiatalabb korban kialakítani a tudatos, felelősségteljes közlekedési magatartást. A személyi sérüléses balesetek száma csökkenő tendenciát mutat, de van még mit tenni. Idén külön kampányt tervezünk, mellyel a kezdő vezetői engedéllyel rendelkezőket és az időskorúakat szólítjuk meg.

– Közel negyvennyolc százalékkal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma tavaly Jászberény közigazgatási területén. Vannak-e a térségben tipikus bűnesetek?

– A Jászság nem tér el az országos tendenciáktól, tehát nem igazán lehet tipizálni. Hasonló bűnesetek történnek mindenhol. Durva, életellenes bűncselekmények nem jellemzőek a területre, inkább a vagyon elleni elkövetések dominálnak. A kapitányság eredményeiben minden településen visszaköszön a már említett prevenciós tevékenység, valamint a lakosoktól, a társszervezetektől, így a polgárőröktől, mezőőröktől, közterület-felügyelőktől, és az egyéb együttműködőktől nagyon sok segítséget kapunk.

– Az állomány fiatalítására milyen törekvéseik vannak?

– Toborzási tevékenységünk során azt tapasztaljuk, hogy mindig van érdeklődés a szakma iránt. Azzal tudjuk megerősíteni a rendőri pályára készülőket, ha hiteles szakemberek közreműködésével informáljuk őket a lehetőségekről, feltételekről. Számítunk a helyi erőre, ezért nagy változást jelent, hogy akiket Jászberény illetékességi területén toborzunk be, azok a képzés után hazakerülhetnek, és a Jászságban teljesítenek szolgálatot. A jászokat erősen lokálpatriótáknak ismertem meg. Ez talán segíthet abban, hogy a fiatal rendőrök csapatunkhoz akarjanak tartozni.

– Kevés szabadidejében hogyan kapcsolódik ki?

– Családommal egy Szolnokhoz közeli településen élek. A feleségem szintén a rendőrség állományában szolgál, két fiú gyermekünk van. Rendszeresen sportolok, edzek. A természet szeretete gyerekkorom óta része az életemnek. A családdal együtt töltött idő mindig feltölt, szívesen járjuk a természetet.