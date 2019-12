Az embereknek alapvető értékük, hogy érezhessék, tartoznak valahová.

A közös értékek, a lakóhely, a választott hobbi, esetleg valamilyen sport mind-mind közösséget épít. A fiatalok általában a legnépszerűbb diákok köré tömörülnek, míg akadnak azért, akik tudatosabban választanak társaságot maguknak.

Gyerekkorom óta szükségét éreztem annak, hogy különböző szervezetek munkájából részt vállaljak, teszem mindezt azért, hogy a körülöttem élőknek is segíthessek és a társadalom hasznos tagjának érezzem magam. Hasonlóan gondolkodnak a szolnoki Pletykafaluban élők is. Az év elején ugyanis elindult „valami.” A városrészben élő lelkes helyiek talán még nem is gondolták akkor, hogy egy forró teával egybekötött szánkóparti hány embert megmozdít. Kis- és nagycsaládok, gyerekek és felnőttek együtt szórakoztak. A történet megidézte bennem a kilencvenes években falun töltött gyerekkoromat, amikor az utcán játékokkal, bandákba szerveződve töltöttük el a szabadidőnket, hiszen egy községben mindenki ismer mindenkit.

Hasonlóan erős, összetartó csapat épül a Pletykafaluban is, ahol egymás gondolatait meghallgatják, számos programmal csábítják a környékbelieket. Nem titkolt céljuk természetesen az egymást óvó, segítő közösség kialakítása, hiszen így a fiatalok és idősek is úgy érezhetik, tartoznak valahova. Talán ezért is költözik egyre több kisgyermekes család erre a környékre?