Erősen visszaesett a buszok, vonatok forgalma a Jászkunságban

A koronavírus-járvány az utazási szokásokra is rányomta a bélyegét, így a tömegközlekedés forgalma is lényegesen lecsökkent a kijárási korlátozások időszakában. A Volánbusz Zrt. járatain és a MÁV Zrt. vonatain is jóval kevesebben utaztak az elmúlt időszakban.

– A cégemnél bevezették az otthoni munkavégzést, így a korábbi napi ingázással szemben az elmúlt két hónapban csak néhányszor szálltam buszra. Így bérletet sem vásároltam – mondta lapunknak az egyik Szolnok környéki településen élő Kovács Bettina. – Ha valami elintéznivalóm akadt a megyeszékhelyen, kénytelen voltam a tömegközlekedést használni, de alig volt utas, így könnyen tudtuk tartani a védőtávolságot. Telefonnal pedig két perc alatt megvehettem a jegyemet – tette hozzá. – Mindössze háromszor szálltam helyi járatos buszra, amióta bevezették a korlátozásokat – árulta el a szolnoki Kiss Ildikó. – Előtte napi szinten buszoztam, mindenhová azzal jártam, most csak akkor használom, ha a város másik végében van dolgom. Helyette autóval vagy gyalog közlekedem. Ez utóbbi így a jó idő beköszöntével pont ideális. Az utasok elmaradását a Volánbusz Zrt. is megérezte: hatalmas kiesést jelentett a vállalatnak a koronavírus-járvány, de a védekezésre szánt összeg is százmilliós. A társaság kommunikációs igazgatóságától megtudtuk, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt időszakban csaknem nyolcvanezer liter felületfertőtlenítő-szert, több mint negyvenezer darab törlőkendőt, kétszázhetvenötezer kesztyűt, tizennégyezer védőszemüveget és több mint ezernégyszáz overált biztosítottak a fertőtlenítési feladatok elvégzéséhez. Kézfertőtlenítő-szerből, fertőtlenítő hatású folyékony szappanból különböző kiszerelésekben húszezer litert helyeztek ki munkavállalóik részére. A szájmaszkok különböző típusaiból (orvosi, textil, FFP2 és FFP3) pedig több mint százhetvenezret osztottak ki eddig a kollégáknak. Emellett az utasok és munkatársaik higiénés biztonsága érdekében országosan hétszáz érintésmentes kézfertőtlenítő-adagolót is kihelyeztek. A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint a kijárási korlátozás egész országra érvényes időszakában nyolcvan százalékkal esett vissza a járataik utasforgalma, drasztikusan csökkent a társaság jegy- és bérleteladásból származó bevétele is. Ezzel párhuzamosan – a tanszüneti menetrendre való átállással, ami tízszázalékos kapacitásszűkítést jelent – csak minimálisan mérséklődtek a költségek. A kijárási korlátozás idején megyénkben a Volánbusz utasforgalma mintegy hetven százalékkal csökkent. Márciusban a február hónaphoz képest tíz és fél százalékkal, áprilisban pedig hetvenöt százalékkal utaztak kevesebben. Az áprilisban értékesített menetjegyek száma kilencvenkét és fél százalékkal, a bérleteké hetvenöt százalékkal csökkent a 2019-es áprilisi adatokhoz viszonyítva. A korlátozások feloldása óta azonban vidéken újra emelkedik az utasszám, és ez a folyamat várhatóan folytatódik az újabb intézkedések hatására. Jóval kevesebben választották a vasutat az elmúlt hónapokban, alig használták az intercityjáratokat A MÁV Zrt.-nél is hasonlóan alakultak a számok az elmúlt időszakban. A kommunikációs igazgatóság megyei adatokkal nem tudott szolgálni, de azt elmondták, hogy a vasút teljes üzemszerűséggel működik, a járványhelyzet okozta változásokhoz alkalmazkodva március 30-a óta tanszüneti menetrend szerint járnak a vonatok. A járvány miatt országos szinten az utasforgalom nyolcvan százalékkal, az intercity-utasforgalom pedig kilencven százalékkal csökkent. Az utóbbi néhány nap jegy- és bérleteladási adataiból azonban érzékelhető, hogy lassan, fokozatosan térnek vissza az utasok. A járványhelyzetben szükséges egészségvédelmi eszközök és fertőtlenítőszerek beszerzése folyamatos a társaságnál. Eddig több mint kilencszáznegyvenezer maszkot és másfél millió kesztyűt biztosított a munkavállalóinak.