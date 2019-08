Értékelték a diákmunka-programot

Az idei diákmunkaprogram eredményeit összegezte a megyeházán dr. Berkó Attila megyei kormánymegbízott.

Tájékoztatott, nyári diákmunka keretében a megyében 1376 diák dolgozott. Ezzel közel száz fővel haladták meg a tervezett létszámot. Azt is megtudhattuk, idén több mint 135 millió forintot fordíthattak diákmunka-programra.

– Az efféle munkavégzés kiváló lehetőség arra, hogy a fiatalok belekóstoljanak a munka világába, és értékes tapasztalatokat szerezhessenek. Emellett tevékenységük a pályaválasztásban is segítséget nyújthat – emelte ki. Majd hozzátette, ebben az évben a turizmusban is lehetett munkát vállalni a program keretében. A Tisza-tó környéki lehetőségek népszerűek is voltak a diákság körében.

– Azt látjuk, a munkáltatók is érzik, hogy vannak kiaknázatlan lehetőségek a diákmunkában, hiszen a tanulók teljes értékű munkát végeznek munkahelyeiken – részletezte a kormánymegbízott. Végül zárszavában köszönetet mondott a családoknak azért, hogy támogatják a fiatalokat a munkavállalás terén.