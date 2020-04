Értékesítési gondokkal küzdenek a megyei gazdálkodók

A koronavírus terjedése miatt kialakult helyzethez a gazdálkodóknak is alkalmazkodniuk kellett. A környező piacokon a szigorított feltételek nem egységesek, így az értékesítés sem könnyű. A kenderesi Krokavecz László őstermelő, családi gazdálkodó adott hírportálunknak átfogó képet a jelenlegi helyzetről.

– Most is tesszük a dolgunkat, mert az élet nem állt meg, a palántanevelés fázisában vagyunk – mondja a szakember, aki azt tapasztalja, hogy az értékesítés csökkenő forgalmához hozzájárult, hogy a környéken eltérő módon szabályozták a piacokat. Volt, ahol bezáratták, akadt, ahol csak korlátozásokat vezettek be.

– Úgy gondolom, nem kellene korlátozni, mert mi szabad téren árusítunk, és sokkal jobb friss magyar árut vásárolni – véli Krokavecz László, akinek heteken belül beérnek hideg fóliás primőrjei: a karalábé, a retek, a saláta.

Tapasztalata szerint a multik külföldi áruival szemben erősödött az igény a helyi termékek iránt. A fűtött fóliáiban már több ezer paradicsom, paprika, uborkapalánta vár kiültetésre, az enyhébb időre. Mivel nehezebb lett az értékesítés, kertészetük elkezdte az internetes kereskedést is. A házaspárnak a napi munkáját is teljesen át kellett szerveznie az új helyzetben, hiszen fiaik is otthon vannak.

A legkisebb, Marci elsős, vele a feleség, Mónika naponta több órát tanul, végzi a házimunkát és dolgozik férjével a fóliában is. Bár ebben már számíthatnak középső fiukra, Józsira is. Ő középiskolás Debrecenben, de most távoktatásban tanul otthonról. A legidősebb fiuk, Lackó pedig Martfűn dolgozik, de amikor lehet, ő is távmunkázik.

Krokavecz László reméli, hogy a korlátozások vége után visszaáll majd a rend a piacozásban, s az emberek bizalma jobban megerősödik a hazai termelők felé, mert az jelenti az ő jövőjüket is.

Az önkormányzati tulajdonú, hatvannégy hektár földet és a volt növényvédő állomáson a kertészetet és állattartó telepet a városgazdálkodás kezeli. Horváth Ferenc megbízott intézményvezető-helyettestől megtudtuk, a fóliában hónapos retek, illetve zöldhagyma van. Hamarosan jön a több ezer tő karalábé, paprika, paradicsom.

– A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott intézkedések miatt kialakult helyzetben az értékesítést is át kellett szervezni. Nem a telepen értékesítünk, hanem a felvett rendeléseket a megfelelő védőfelszereléssel ellátott dolgozók házhoz szállítják a lakosoknak – mondta a szakember. A szabadban is zajlanak a munkák, az őszi búza mellé napraforgó és kukorica kerül, de a telepen csemegekukoricát, burgonyát, vöröshagymát is vetnek majd. Az állattartó telepen juh, sertés és baromfi van, utóbbit most futtatják ki, mert új állományt vásárolnak.