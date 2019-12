Eseménydús év áll mögöttünk – 1. rész

Mozgalmas esztendő áll mögöttünk, a megyében is számtalan fontos történéssel. Felidézzük az első félév kiemelkedőbb eseményeit.

Január

– A szolnoki Sóház Apartmanházban fogták el a rendőrök azt az abonyi lakost, aki több hazai szállodát is megkárosított, mivel fizetés nélkül távozott. A férfi mindenhol ugyanazt a nevet használta, ez okozhatta a vesztét. Az abonyi lakos ellen nyolcrendbeli csalás miatt emeltek vádat.

– Kiállítás nyílt Munkácsy Mihály képeiből a Szolnoki Galéria épületében. Az egyik legnagyobb magyar festőművész munkáiból rendezett tárlat nagy része Pákh Imre műgyűjtő kollekciójából érkezett Szolnokra. A Pákh-tulajdonban lévő festményeken kívül a látogatók a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum darabjait is megcsodálhatták.

– Négy megyei települést, Tiszasülyt, Nagykörűt, Jászberényt és Jászdózsát is érintette a Central Takarék és a 3A Takarékszövetkezet fiókjainak bezárása, így több ezren maradtak helyben lévő banki szolgáltatás nélkül.

– A magyar kultúra napján a Szolnoki Törvényszék büntető kollégiumának vezetője, dr. Pócs Teodóra ötlete alapján megalakult a Talárda, a megye énekelni vágyó bírósági dolgozóinak saját énekkara.

– Repüléstörténeti szempontból is jelentős repülőgép került a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum hangárjába, amely a Lepke, a Június és a Góbé mellett negyedikként hirdeti a vitorlázórepülés szépségét. A kényszerűségből „nyugdíjazott” fagépet, a tizenöt méteres fesztávú Piratot a Délvidéki Aero Club 1930. Vitorlázórepülőgép Szakosztálya ajánlotta fel a RepTárnak.

Február

– Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a Debreceni Egyetem és Szolnok önkormányzata. Az együttműködés célja a térség gazdaságfejlesztésének támogatása, kiemelten az oktatás és innováció területén.

– Visszaérkezett a Damjanich János Múzeumba az az ősnyomtatvány, melyet Budapesten restauráltak a szakértő kezek. Az intézmény legrégebbi nyomtatott könyve 1495-ben készült és Szent Ágoston prédikációit tartalmazza latin nyelven.

– Egy kéve búzára bukkant a rákóczifalvai Balázs Antal, amikor egy biedermeier stílusú kanapét restaurált. A bútordarab az 1800–1820 körüli időkből való, vagyis a váratlan felfedezés körülbelül kétszáz éves lehet.

Március

– Megrázó látvány fogadta a rendőröket egy szandaszőlősi családi házban. Az épületben ugyanis egy korábban ott élt nő maradványaira bukkantak. Az utcabeliek szerint az áldozat mentális betegséggel küzdött, ám a segítséget nem fogadta el.

– Kiesett egy három év körüli gyermek mezőtúri, harmadik emeleti lakásukból. A gyermeket mentőhelikopterrel szállították kórházba, rendkívül súlyos sérülésekkel. A rendőrség kiskorú veszélyeztetése bűntett elkövetésének gyanúja miatt rendelt el nyomozást az ügyben.

– Egy ismeretlen férfi holttestére bukkantak Jászalsószentgyörgy külterületén. A testrészek zsákokba rejtve hevertek az öntözőcsatornában. A rendőrök hamar felderítették az ügy részleteit. Kiderült, hogy a 32 éves külföldi állampolgárt az élettársa szúrta halálra egy vita során Bécsben, ahol együtt éltek. A nő ezután feldarabolta a holttestet, bőröndökbe rakta, és telekocsival hazavitte Jászladányba, majd az édesanyja segítségével megszabadultak a holttesttől. A nő ellen emberölés, az édesanyja ellen pedig bűnpártolás miatt indult eljárás.

– Megtalálták és azonosították Boldog Sándor István vértanú földi maradványait. A szolnoki születésű, hitéleti tevékenységéért 1953-ban halálra ítélt szerzetes csontjait a rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellája 2. sorának 37. számú sírjában tárták fel a szakértők.

Április

– Vízre bocsátották az első tiszai nyaralóhajókat, melyre Tiszafüreden, a Szabics-kikötőben került sor. A járműveket bárki kibérelheti, akinek kedve támad a vízen tölteni egy hetet. Az első bérlők 2020 májusában futhatnak ki a vízre.

– Három harci kutya marcangolt halálra egy idős nőt Újszászon. A szerencsétlen tragédia a szomszédja udvarán történt. Az áldozat és a mellette lakó asszony régi barátnők voltak, napi szinten jártak át egymáshoz. Az idős nő mindig bekopogott a szomszédjához az utcai ablakon, mielőtt átment hozzá, most állítólag ez maradt el. A három kutyát a gazdájuk kérésére elaltatták.

– Érdekes időjárási jelenséget, úgynevezett tubát észleltek Kétpónál. Ráadásul nem is egy, hanem rögtön két, egymás melletti tuba jelent meg. Ez volt az első idei ilyen jelenség hazánkban.

– Átadták Karcagon a rendőrkapitányság új épületét. A József Attila utcai rendőrkapitányság, melyre húsz éve vártak a helyiek, közel egymilliárd forintból épült meg.

Május

– Országosan is nagy port kavart a Törökszentmiklóson történt trafikos támadás. Egy huszonkét éves helyi férfi minden előzmény nélkül leütött két embert egy miklósi dohányboltban, korábban pedig egy fiatalembert bántalmazott, szintén brutálisan. A feltehetően drog hatása alatt álló fiatalember lopott autókkal menekült a rendőrök elől, azonban nem sikerült meglógnia.

– Összehangolt akcióban, egyszerre tizenkilenc helyszínen csaknem kétszáz rendőr csapott le Szolnokon és több környező településen, hogy leleplezzenek egy több száz milliós kárt okozó pénzmosó hálózatot. A nyomozók nyolcvanhárommillió forint készpénzt, ingóságokat és huszonkét gépkocsit foglaltak le, köztük több luxusautót, kétszázharminchatmillió forint értékben. Zár alá vettek bankszámlákat, üzletrészeket, valamint ötszázmillió forint értékben tizenhat ingatlant. Mindezek összértéke mintegy nyolcszázötvenmillió forint volt. A tizenhárom gyanúsított közül hármat őrizetbe vettek.

– Teljes terjedelmében égett a jászladányi T-Plasztik Kft. egyik, ezernyolcszáz négyzetméter alapterületű, könnyűszerkezetes gumi- és műanyaggyártó üzemcsarnoka. A katasztrófavédelemnél a legnagyobb, ötös kiemelt riasztási fokozat volt érvényben a beavatkozás idején. Huszonhárom gépjármű, magasból mentők, vízszállítók, gépjárműfecskendők küzdöttek a lángokkal. Az eset során senki sem sérült meg, az üzemcsarnok azonban porig égett a gépekkel együtt.

– A két sofőrön kívül egy kenderesi család négy tagja veszítette életét a 4-es számú főúton, a Fegyvernek külterületén történt balesetben. A hat áldozat között volt egy 17 éves kismama és egy 13 esztendős fiú is. A nyomozás során kiderült, hogy mindkét sofőr ittasan ült volán mögé, ráadásul a hat ember közül öten nem kapcsolták be a biztonsági övüket.

Június

– Felfüggesztette a Bige Holding kénsavgyár működési engedélyét a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Ezt azzal indokolták, hogy a hatósági szakemberek ismét hiányosságokat tártak fel az üzemben, emiatt ott a biztonságos működés feltételei nem adottak.

– Jelentős halpusztulással szembesültek a szajoli Holt-Tisza II-es tóegységén a vízhez hajnalban kivonuló horgászok. Elrettentő látványként a legkülönbözőbb méretű és fajú uszonyosok tetemei lebegtek a vízen, szegélyezték a tavat övező nádast. Közel száz mázsa kopoltyús hullott el.

– Huszonnyolcan – a kétfős magyar személyzet és huszonhat koreai turista – vesztették életüket abban a hajóbalesetben, amely a Duna Margit hídi szakaszán történt. A Hableány nevű sétahajó másodpercek alatt elsüllyedt, miután összeütközött egy szállodahajóval. A hajó roncsainak kiemelésén dolgozó búvárcsapatok munkáját a szolnoki Búvár Kft. is segítette, az Életjel Mentőcsoport pedig kutyával kutatott holttestek után a folyóban.

– Emberölés áldozata lett egy középkorú nő, akit férjével együtt holtan találtak tiszafüredi otthonukban. Az asszony halálát idegenkezűség okozta, ezért emberölés gyanúja miatt indult nyomozás. A férfi halálának körülményeit akkor még vizsgálták a rendőrök.

– Hatalmas vihar tombolt az ország egyes részein, amely megyénket is elérte. Szolnokon több utca is járhatatlanná vált a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék miatt. A Pozsonyi úti aluljáró pedig annyira megtelt vízzel, hogy három autó is teljesen elmerült benne. A gépkocsikban utazók a jármű tetejére menekültek. Őket a tűzoltók mentették ki.

– A szolnoki Gaál Tímeát választották hazánk második legszebb hölgyének az idei Magyarország Szépe versenyen. Emellett a 22 éves lány a Miss Charity-t, a jótékonykodást középpontba helyező alversenyt is megnyerte. A Miss Beauty Face-en pedig a harmadik legszebb arcú versenyző lett.

Folytatjuk…