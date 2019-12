Eseménydús év áll mögöttünk – 2. rész

2019 első félévének főbb eseményeit már felelevenítettük, jöjjenek most az utolsó hat hónap megyebeli történései.

Július

– Egy elszabadult póni szaladgált Szolnokon, a Városmajor út környékén, olykor balesetveszélyes helyzeteket teremtve a közlekedők között. A kiérkező járőröknek sikerült befogniuk a megrémült jószágot, majd a tulajdonosa megérkezéséig a Szolnoki Rendőrkapitányság udvarára vitték, ahol megitatták.

– Gyanús körülmények között vesztette életét egy jászladányi férfi, aki Jászapáti határában, egy sertéstartó telepen dolgozott. Legalábbis erről számoltak be hírportálunknak a településen élők. Információink szerint a férfi orra és arca volt összeverve, de először azt gondolták, hogy csak összetörte magát. Később viszont gyilkosságról kezdtek beszélni a településen. A férfi halálával kapcsolatban azonban a rendőrség a bűncselekmény gyanúját kizárta.

– Kisebb, a Richter-skála szerinti 2,1-es erősségű földrengés volt Jászberény közelében. A földmozgás mintegy három kilométeres mélységben keletkezett. A rengést néhányan akár érzékelhették is, ugyanakkor károkról nem érkezett bejelentés.

– Tizennégy hónapig tartó régészeti, ásatási munka után befejeződött a szolnoki vár feltárása.

Augusztus

– Üzemelhet a Bige Holding szolnoki műtrágyagyára, miután a Fővárosi Törvényszék másodfokon is jóváhagyta a holding jogvédelem iránti kérelmét a katasztrófavédelem határozatával szemben, amely azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem működési engedélyét.

– Jászapátin és Jászszentandráson is érezhető volt az Richter-skála szerinti 4,1 erősségű földrengés, ami a szomszédos megyében, Heves közelében keletkezett.

– Olyan súlyosan bántalmazta tíz hónapos csecsemőjét egy 21 éves nő kunmadarasi családi házukban, hogy a kisbaba négy nap múlva a kórházban belehalt sérüléseibe. A tiszaburai lakos ellen emberölés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

– Nemzetközi szinten is ritkaságnak számít az a tüdőműtét, amelyre a Hetényi Géza Kórházban került sor. Dr. Szántó Zoltán mellkassebész főorvos és csapata altatás nélkül végezte el ugyanis a szükséges beavatkozást egy daganatos betegen.

– A szegedi kajak-kenu világbajnokságon a Szolnoki KajakKenu Klub kiválósága, Bodonyi Dóra előbb aranyérmes lett a kajak 500 méteren induló négyesben, majd megnyerte az 5000 méteres versenyt is. A további szolnoki kajakosok közül Bogár Gábor Noé Zsomborral az oldalán az ötödik helyet szerezte meg az 500 méteres távon. Gál Péter pedig Kammerer Zoltánnal alkotott egy párt, az 1000 méteres távon a nyolcadik helyen értek célba.

Szeptember

– Az Electroluxnál bejelentették, hogy átszervezik a gyártást. A cég közel százmillió eurós befektetést tervez a nyíregyházi hűtőgépgyárában. Ezzel egyidőben azonban a porszívógyártás és a szabadonálló hűtőgépek gyártásának jelentős részét külső partnerekhez szervezi ki Jászberényből. Ez a szervezetátalakítás körülbelül nyolcszáz dolgozót érinthet.

– A törökszentmiklósi Törös Ramónát választották első udvarhölggyé a Siófokon megrendezett Agrárvilág Szépe versenyen, melynek egyik célja az volt, hogy a legmegfelelőbb hölgyeket válasszák ki a mezőgazdaság népszerűsítésére.

– Huszonöt évvel ezelőtt, 1994. december 5-én alakult meg a zagyvarékasi Életjel Mentőcsoport, így ez az ország legidősebb civil mentőszervezete. Tagjai a több száz hazai bevetés mellett ott voltak az algériai, ecuadori és nepáli földrengések utáni mentéseknél, de Indonézia szökőár sújtotta területein is.

– Ünnepélyes keretek között adták át a szászbereki sportcsarnokot, és ezzel a település rákerült Magyarország sporttérképére. A több mint 1600 négyzetméteres létesítmény alkalmas többek között kosárlabda, röplabda és futsal űzésére, így a helyi általános iskola diákjai ezentúl méltó módon sportolhatnak.

Október

– Megyénket is elérte az afrikai sertéspestis. A betegség vírusával szerencsére csak vaddisznók fertőződtek meg, és csak a megye északi részén, de míg augusztus végéig négy fertőzött állatot tartottak számon, szeptember végéig megtízszereződött a számuk.

– Ünnepélyes keretek között átadták az M44-es gyorsforgalmi út Tiszakürt és Kondoros közötti szakaszát. A mintegy 62 kilométeres, kétszer kétsávos gyorsforgalmi út nettó 145 milliárd forintos hazai forrásból készült el.

– Megújult a Damjanich János Múzeum állandó kiállítása, a Szolnoki Képtár. Az új tárlatban több pazar műalkotás is helyet kapott, mint például Csontváry Kosztka Tivadar Őz című tanulmánya vagy Ámos Imre festőművész világhírű szolnoki vázlatfüzete is.

– Bodonyi Dóra neve is felkerült a Magyar Kajak-Kenu Szövetség székházában található márványtáblára, amihez olimpiai arany vagy öt felnőtt vb-cím szükséges.

– A lökhárítóba szorulva utazott egy elütött kutya Kecskeméttől Szolnokig. A gépjármű vezetője észrevette ugyan az ütközést, de nem állt meg, hogy vizsgálódjon. A sofőr az egyik tiszaligeti hotelben szállt meg és bár a parkoláskor már szembesült a helyzettel, mégsem hívott segítséget. A négylábú még egy teljes éjszakán át maradt az autó foglya.

– Szolnokon mutatták be az új KISS motorvonatokat, melyeket 2020 februárjában indít egyebek mellett a Szolnok–Budapest vonalon is a MÁV-START. Az emeletes járművek hatszáz ülőhelyesek, de legalább ezer embert is biztonságosan elszállítanak.

November

– Megszökött egy kis termetű Bennett-kenguru egy törökszentmiklósi temetőhöz közeli tanyáról. Az állatot a szolnoki állatvédők csapata, és egy budapesti speciális csoport, az Állatmentő Sereg tagjai is keresték hónapokon keresztül, de hiába.

– Ketten is életüket vesztették Szolnok külterületén, a 4-es számú főút és a Kertész utca találkozásánál, ahol egy személyautó és egy kamion ütközött össze.

– Egy tizenkilenc centiméter pengehosszúságú késsel szúrta mellkason bölcsődés korú gyermekét egy kunszentmártoni nő. A kicsi belehalt sérüléseibe. A harminckét éves asszony feltehetően szülés utáni depresszióban szenvedett.

– Késsel sebesítette meg főbérlőjét egy férfi kisújszállási lakhelyén, a Kígyó utcában, majd a ház egyik helyiségében önkezűleg vetett véget életének. A sértett, akit több szúrás is ért, könnyű sérüléseket szenvedett. A rendőrség emberölés kísérlet bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást az ügyben.

December

– Közel kilencszáz gyermek várta türelmetlenül a tiszafüredi Benedek Gábor Városi Sportcsarnokban Joulupukkit, ugyanis a Tisza-tó partjára látogatott az igazi finn Mikulás. A város összes oktatási-nevelési intézményéből érkeztek gyerekek, hogy egy közös fotó és ajándék erejéig találkozzanak a nagy szakállúval.

– Halálra fagyott egy 60 éves férfi egy kenderesi söröző közelében. A magatehetetlen helyi lakost zárórakor két másik vendég kikísérte az utcára, lefektette a járdára, majd otthagyta. A pultos is segítségnyújtás nélkül ment el mellette. A megyei rendőr-főkapitányság a két férfi ellen emberölés vétség, míg a nő ellen segítségnyújtás elmulasztása vétség elkövetésének meglapozott gyanúja miatt folytat nyomozást.

– Kilenc vérző fejű kutya tetemét találták meg a jászberényi gyepmesteri telepen. Feltételezések szerint súlyos kegyetlenséggel végeztek a négylábúakkal. A telep állatorvosa szerint agyonütötték az ebeket. A tulajdonos azonban közölte, az állatorvosa igazolja, hogy a kutyák betegségben elhullottak, és ezért kerültek a telep melletti konténerbe. A rendőrség nem állapított meg állatkínzást az esettel kapcsolatban.

– Kigyulladt egy gyártócsarnok körülbelül kétezer-háromszáz négyzetméternyi területen a jászberényi Jász-Plasztik Kft. telephelyén. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, és összesen tizennyolc vízsugárral oltották el a lángokat.

– Szabadon távozhatott a megyei büntetés-végrehajtási intézetből a Kun-Mediátor-ügy vádlottja, mert a büntetőeljárási törvény szerint megszűnt a letartóztatása. A közbeszédben Bróker Marcsiként elhíresült karcagi asszonyt házi őrizetbe helyezték a büntetőügy elsőfokú ítéletének megszületéséig, ezért nyomkövetőt kell viselnie.

– Karbantartási munkálatok közben robbant be a metángáz egy fürdőben, Berekfürdőn a Hortobágyi úton. A robbanás nem a lakossági gázbekötést érintette, hanem abban a helyiségben keletkezett, ahol a termálvízből feljövő metánt választották le, hogy elégessék, és elektromos áramot nyerjenek belőle. Az eset során két munkás súlyosan, egy pedig könnyebben sérült.