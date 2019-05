Napsütésből több kellene a megyei gazdáknak

Az utóbbi időben megyénkben is olyan mennyiségű csapadék hullott, hogy a talajban elérte a fák gyökérzónáját, pótlódott a hiányzó nedvesség, számolt be róla Hubai Imre Csaba, a NAK megyei elnöke.

A hőmérséklet azonban két-három fokkal még mindig elmarad az ilyenkor megszokottól, ami nem kedvez a gyümölcsök fejlődésének, a cukor beépülése lelassul, így ha jó is lesz a termés, extra minőségre nem számíthatunk.

– A cseresznyéken, barackféléken, az egy-két hónapon belül érő gyümölcsökön nyomot hagy ez az időjárás. Nagykörűben hétfőn volt némi jégverés, ami nyomot hagyott a cseresznyésen is – tudtuk meg Rimóczi Dénestől.

– Megverte a cseresznye, a meggy vihar irányába eső oldalát, ezt leszámítva mennyiség tekintetében úgy néz ki, jó termés lesz – mondta a gyümölcsösgazda. – A meggy tűnik többnek, a cseresznye termése ritkább. Van sárgabarackom is, abból szinte rekord mennyiség van a fán, bár ezen is látszik a jég nyoma.

– Az alma termése közepes mennyiségűnek ígérkezik. A csapadék nagyon jól jött, de a megfelelő fejlődéshez már hiányolja a napsütést minden gyümölcs. A korai cseresznyén már jelentkeztek repedések a sok nedvesség miatt, a későbbi germersdorfi fajta még zöld, azzal még nincs ilyen gond.

– Még kicsik a meggyszemek, és fura elszíneződés tapasztalható rajtuk, emellett hullanak is még – vázolta a helyzetet Kurucz István tiszajenői meggytermelő.

– De amikor átvált zöldből fehérbe a termés színe, még akkor is dobálja le a termést a fa, így csak a legvégén derül ki, hogy milyen lesz a meggy az idén. Az viszont már most látható, hogy kevesebb termés van az ágakon. Az időjárás sem kedvezett a kötésnek, tizenöt fok alatt volt a hőmérséklet, és a méhek se nagyon mozogtak.

– Márciusban mínusz három, mínusz négy fokokat is mértem, de hiába adom be az igénylést fagykárra, az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján ebben a térségben nem volt fagy…

– A csapadék annyiból jó, hogy nagyobbak lesznek a szemek, de ahogy a nagy víztartalom miatt a cseresznyetermés is hajlamos a szétrepedésre, úgy az érdi bőtermő meggyfajta is, amivel mi is foglalkozunk, hiszen ez is a cseresznyék családjába tartozik.

– A kártevőkkel szembeni védekezésre fel kell készülni, bár egyelőre csak két-három naponta találok a rovarcsapdában egy cseresznyelegyet. A hűvös miatt később várható a rajzás.

Kurucz István azt is elmondta, szerződése van egy felvásárlócéggel, tőlük tudja, hogy az állandó orosz vevők már keresik a térségi meggyet, próbálják kideríteni, milyen termés várható. Ez jó jel, mert így biztos, hogy el tudják adni a termést.

Serfőző Imre Szandaszőlősön nevel szőlőt.

– A fürtkezdemények jók, de a korai fajták virágzásáig is van még idő – számolt be róla. – A eső és a kissé hűvös idő valamennyire visszaveti a fejlődését, a gyakori csapadék pedig hátráltatja a szőlőben esedékes munkákat.

– De van olyan fajta, melyen már negyven-ötven centiméteres hajtás van. Az időben elvégzett metszésnek és lemosó permetezésnek is szerepe van a fejlődésben. A fiatal szilvafáim termése is jónak ígérkezik.

– Az alma viszont úgy tűnik, csak húsz százaléka a tavalyinak, ez már a virágzáskor is feltűnt, pedig ugyanolyan bánásmódban részesült, mint más években, használtam bórtartalmú szereket is a kötés elősegítéséhez. Ugyanakkor nálam a meggy és a cseresznye gyönyörű szép volt, de már sok szemen repedés van…

Jobban kell figyelni a kártevőkre

A betegségekre való fogékonyságot is növeli, ha hosszabb ideig nedves-párás, hűvösebb az idő, többek között a moníliafertőzésre is hajlamosabbak ilyenkor a növények, ezért mindenképpen javasolt a gombabetegségek elleni védekezés – hívta fel rá a figyelmet Hubai Imre Csaba. A rovarkártevőkre is jobban oda kell figyelni, ha megsérül a növény, ilyenkor jobban ki vannak téve a fertőzésnek.

– Az időjárás miatt a védekezés is nehezebb, de a gépek kapacitása olyan méretű, hogy ezt tudják ellensúlyozni. Arra viszont mindenképpen oda kell figyelni a vegyszerrel kezelt gyümölcs szedése előtt, hogy betartsuk a várakozási időt!