Este nyolctól hajnal ötig kijárási tilalom lép életbe

Orbán Viktor miniszterelnök hétfői bejelentése alapján a koronavírus-járvány terjedésének fékezése érdekében további szigorítások lépnek életbe szerda nulla órától, ha az Országgyűlés elfogadja a javaslatokat. Szolnokon pedig korábban külön intézkedéseket is hoztak, hétfő óta már vásárlási idősáv szerint látogathatják a piacokat a vevők.

A szigorítások értelmében a középiskolák és egyetemek digitális oktatásra térnek át, a kollégiumokat is ki kell üríteni. A Szolnoki Szakképzési Centrumban és tizenegy szakképző intézményében a tavaszi online oktatás és munkarend tapasztalatait is figyelembe vették, így felkészülten várják a szerdai átállást.

– Már a szeptember elsején elindult tanévet is úgy kezdtük el, hogyha a helyzet megkívánja és ezt elrendelik, egyik napról a másikra át tudjunk állni az online oktatásra. A Szolnoki Szakképzési Centrum vezetése egyeztetett a szakképző intézmények igazgatóival, áttekintették a legfontosabb teendőket, feladatokat – tájékoztatta hírportálunkat Kalmár Andrea, az SzSzC főigazgatója. Kijelentette: az online oktatáshoz minden személyi, technikai feltétel adott. Az átállásról a tanulókat az iskolák vezetői és az osztályfőnökök is tájékoztatják, illetve a KRÉTA-rendszeren keresztül is kihirdetik.

A tavaszi tapasztalatokat felhasználva állnak át a Szolnoki Tankerületi Központ iskolái is.

– Nyáron kidolgoztuk, szeptemberben átadtunk egy általános javaslatot, hogyan kell kiválasztani a megfelelő felületeket, milyen módszereket és eszközöket érdemes választani – avatott be a folyamatba Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója.

– Szeptember óta készülnek az iskoláink erre a helyzetre. Eleve úgy indítottuk el a tanévet, hogy bármikor bármilyen intézkedéshez alkalmazkodni tudjanak. Megvan a forgatókönyv, egy pillanatig nem félünk attól, hogy a négy gimnáziumunk átáll. Kedden és szerdán megbeszélik a pedagógusok a gyerekekkel a teendőket, és szerdától harminc napig digitális oktatásra térnek át – fejtette ki.

Nem könnyű a munkaszervezés a szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban sem, hiszen a pedagógusok egy része a felső évfolyamokban és a középiskolai osztályokban egyaránt tanít.

– Készültünk már erre – mondta Balog Zsolt, az intézmény igazgatója.

A bejelentés után a hétfői tantestületi értekezleten tájékoztatták a pedagógusokat a hogyan továbbról.

– A rendszer felépült, már használtuk is. Minden diákot bejelentkeztettünk, a részletekre folyamatosan keressük a megoldást – fogalmazott az intézményvezető.

A kormányrendelet szerint a felsőoktatás is csak online működhet. A Debreceni Egyetem Szolnok Campusának rektori közleménye alapján a személyes jelenléttel járó oktatási tevékenységet a karok kedd éjféltől a minimális szintre csökkentik. A távolléttel nem összeegyeztethető intézkedéseket továbbra is személyesen, a járványügyi eljárások alapján fogják intézni. Mindezek mellett a kollégiumokat is bezárják. Ami azt jelenti, hogy a felsőoktatási intézmények kötelesek mihamarabbi hatállyal felvenni a diákokkal a kapcsolatot, hogy megkíméljék a tanulókat a fölösleges utazástól. Ezeket a korlátozó intézkedéseket most harminc napra vezetik be. A Debreceni Egyetemtől kapott információink szerint a kormány rendelete alapján fognak eljárni a napokban.